Un intendente echó de un bar a dos mecheras: "¡Afuera del pueblo, atorrantas!"

Las dos delincuentes tenían varias denuncias por robo en negocios de la zona y actuaban bajo la modalidad de “mecheras”, haciéndose pasar por compradoras y aprovechando la distracción de los vendedores para robar mercadería.

intendente mecheras

La situación quedó grabada por un peatón: “Están retirando a las mecheras. ¿Por qué llegaron a robar a nuestra ciudad?”, les consultó mientras las ladronas se retiraban del bar.

El video fue difundido por Camilo Alessandro, hijo del intendente y quien se desempeña como secretario y coordinador General de Gobierno del municipio y Secretario General del Partido Justicialista de Salto.

“Este es mi viejo. Un tipo con errores y aciertos, al que algunos le dicen ‘loco’ y se enojan cuando se manda algún exabrupto” escribió Camilo. “En el video, el Cura no hace otra cosa que querer cuidar a los comerciantes y laburantes de Salto y por eso les dice a dos delincuentes (que ayer fueron detenidas por robar y luego tristemente liberadas en pocas horas por la justicia inoperante), que no son bienvenidas, que no tienen nada que hacer en nuestro pueblo, que es un orgullo para quienes se rompen el lomo todos los días”, detalló.

“A mi viejo se le pueden criticar muchas cosas, pero si hay algo que le sobra es su compromiso para dejarlo todo por el enorme amor que tiene por Salto”, destacó y por último aclaró: “Este mensaje no está escrito como funcionario del equipo de la muni. Acá estoy hablando como hijo y como saltense”.