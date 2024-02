Alerta amarillo en CABA por fuertes vientos y chaparrones: cuándo

A través de un comunicado de prensa, apuntaron que, "en caso de emergencia, llamar a la línea 103".

Y ante la posibilidad de lluvias intensas, advirtieron "no circular por calles anegadas, no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiera en la vía pública, no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros". Tampoco no depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce inconvenientes en el sistema de desagües pluviales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EmergenciasBA/status/1753891920827252817&partner=&hide_thread=false Rige un alerta amarillo del #SMN por vientos fuertes para CABA. Seguí estas recomendaciones para evitar riesgos: pic.twitter.com/5bNea1P0Hy — Emergencias BA (@EmergenciasBA) February 3, 2024