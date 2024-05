Intentan desalojar a 10 familias del Barrio Padre Carlos Mugica de la Villa 31

desalojo villa 31

Las familias monomarentales siguen reclamando alguna solución no represiva a su situación de crisis habitacional y de falta de acceso al derecho a una vivienda digna.

Johanna, una de las mujeres cabeza de familia que vive en el lugar, dijo a Tiempo Argentino: "Nos ofrecen un subsidio habitacional. Nosotras no podemos salir de acá porque no hay alquileres, a veces no te aceptan con chicos, con animales. Le pedimos al gobierno de la Ciudad que nos deje en este lugar, o que nos reubique en un lugar donde podamos vivir".

Y luego explicó: "Sólo somos tres mujeres las que tenemos la causa penal. Nos acusan de usurpación a pesar de que el lugar no tenía ni puertas ni ventanas. También hay una vecina que fue reubicada acá mismo por el gobierno de la Ciudad y ahora nos piden el lugar. Nosotras estamos luchando para que nos dejen también aquí".

Las 10 familias son acompañadas por la Asamblea Feminista de Villa 31 y Villa 31 Bis.