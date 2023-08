Buscan a "Canguro", el ladrón de una pierna que atemoriza a Villa Fiorito 

El delincuente había estado detenido por comercialización de estupefacientes y contaba con más de diez ingresos a una comisaría.

Una de sus modalidades de robo era atacar a alumnos cuando se dirigían o salían del colegio. Incluso, en sus redes sociales compartía fotos de armas, alcohol y dinero.

En uno de sus robos, “Canguro” robó a dos adolescentes a punta de pistola. Los chicos, de 16 años, contaron que el delincuente les disparó, pero la bala no salió.

- Un ladrón, con una sola pierna, le robó a una pareja

- Llegaron y escaparon en bicicleta

- La víctima hizo la denuncia y dijo que no debería ser muy difícil de encontrarlo

Villa Fiorito

Villa Fiorito

Vía @Inforbanodiario

Candela, una de las víctimas, contó que fueron sorprendidos por dos ladrones cuando cambiaban por el barrio, tal como se ve en los videos de las cámaras ubicadas en la zona. En las imágenes se ve cómo “Canguro” y su cómplice se acercaron en una bicicleta, el delincuente de una sola pierna se bajó saltando, les robó sus pertenencias y huyeron.

“Estas lacras me robaron, me apuntaron y me dispararon, por suerte el tiro no salió. Esta vez yo zafé. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que el disparo salga?”, expresó la joven indignada.

La Fiscalía 7 actuó de oficio y ordenó la detención del delincuente. Si bien se difundió un video del momento en el que quedó preso, informaron que era de hace unos 20 días.

