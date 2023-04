Falsa toma de rehenes en Villa Urquiza

nota auxilio vecina villa urquiza.jpg

Carolina, una vecina de Villa Urquiza, habló con C5N y contó el drama que se vivía en el lugar. "Estoy a cuatro cuadras, no me dejaron entrar a mi edificio, vivo en el de al lado. Llegué hace una hora y ya vi la calle cortada a la altura de la calle Díaz Colodrero. Está cortada toda la manzana", expresó la mujer.

Carolina dio cuenta de cinco patrulleros y "40 motos" en la zona. "En 32 años nunca vi tanta Policía junta. Estaban a los gritos echando a la gente", detalló acerca del operativo para mantener al público a salvo.

"A la Policía se la veía bastante nerviosa, no me decían nada, me decían que había un robo, que se metió una persona. Pasó cinco veces en el último año en esta cuadra", relató la mujer.

"En este preciso instante estaban negociando a los gritos. En mi casa justo está mi mamá y me dijo que están negociando a los gritos. No se llega a discernir qué están hablando entre la Policía y los delincuentes", señaló.

"Nosotros en el edificio justo al lado tenemos sistema de cámaras. Han entrado al edifcio dos veces en el último año. Ayer quisieron entrar, ahora lo estamos relacionando en el grupo de vecinos con lo que está pasando. Una persona quiso entrar a las 2 de la mañana al edificio, está grabado en las cámaras", señaló Carolina.