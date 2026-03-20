Violenta entradera a una jubilada en Córdoba: la maniataron y le exigían una importante suma de dinero

La Fiscalía detalló que el Peugeot 2008 pertenecía a la víctima y que la documentación personal robada podría ser utilizada para otros hechos delictivos o intentos de fraude. Por ello, se emitió una alerta a las fuerzas de seguridad para evitar su utilización.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho, en particular sobre movimientos inusuales en la zona durante la madrugada de ayer jueves. Se mantiene abierta la línea de investigación sobre la posible existencia de un trabajo previo de inteligencia por parte de los delincuentes.

La investigación judicial se encuentra en curso y, hasta el momento, no se han producido detenciones vinculadas al asalto. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos.