Encontraron material radioactivo en Río Cuarto y activaron un protocolo de emergencia
El misterioso hallazgo se produjo en una planta de reciclaje mientras empleados del lugar manipulaban cartón.
Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, cuando empleados de una planta de reciclaje hallaron una placa de material radiactivo encondida en medio de cartones. En el lugar se activó un protocolo preventivo y se aisló a los operarios que tuvieron contacto con el elemento.
El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en el centro de reciclaje "Circularity", situado en la intersección de Lorenzo Suárez de Figueroa y la colectora Reverendo Padre Silvi y motivó un amplio operativo en toda la zona.
Fuentes policiales indicaron a Minutouno que el hallazgo se produjo cuando empleados de la planta manipulaban cartón reciclado y se toparon con una placa de uranio empobrecido de aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 de ancho.
Protocolo preventivo por material radioactivo en Río Cuarto
Los operarios dieron aviso de inmediato a la Policía de Córdoba quienes, por directiva de la fiscalía interviniente, evacuaron al personal presente en el sector y aislaron a los ocho trabajadores que habían mantenido contacto con el elemento. En paralelo, se activó un protocolo preventivo y se decidió acordonar la zona en un perímetro de seguridad de 50 metros ante la posibilidad de radiación.
En el lugar también trabajaron Bomberos Voluntarios de Embalse, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Departamental, quienes colaboraron con el operativo.
Tras la implementación del protocolo, personal especializado del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), equipado con elementos de protección, realizó mediciones sobre los trabajadores y sus prendas mediante un detector de radiación Geiger modelo GSM-110, perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Según confirmaron fuentes policiales, las evaluaciones arrojaron parámetros de bajas dosis de radiación, sin registrarse niveles que representaran riesgo para la salud.
En el lugar también intervino personal de la Policía Federal Argentina, que mantuvo comunicación con el Juzgado Federal de turno, el cual dispuso la convocatoria de especialistas de la Central Nuclear Embalse para el retiro y disposición final del material encontrado en la planta de reciclaje.
Hasta el momento no se precisó el origen del bloque de uranio ni cómo llegó a la planta de reciclaje donde fue hallado.
¿Qué es el uranio empobrecido?
El uranio empobrecido es un material que queda como residuo después de procesar el uranio natural para usarlo en centrales nucleares o armas atómicas.
Aunque sigue siendo radiactivo, emite menos radiación que el uranio natural. Una característica muy importante es uno de los metales más densos que existen. Por este motivo, el uranio empobrecido se utiliza en la fabricación de proyectiles capaces de atravesar blindajes de tanques y vehículos militares. Al impactar, puede generar altas temperaturas y fragmentarse, aumentando su capacidad destructiva. También se lo usa como contrapeso, en partes de aviones y como blindaje para equipos que manejan materiales radiactivos.
Es aproximadamente un 40 % menos radiactivo que el uranio natural y es relativamente barato porque es un subproducto de la industria nuclear.
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