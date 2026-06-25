Encontraron material radioactivo en Río Cuarto y activaron un protocolo de emergencia

En el lugar también trabajaron Bomberos Voluntarios de Embalse, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Departamental, quienes colaboraron con el operativo.

placa uranio rio cuarto cordoba Bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar

Tras la implementación del protocolo, personal especializado del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), equipado con elementos de protección, realizó mediciones sobre los trabajadores y sus prendas mediante un detector de radiación Geiger modelo GSM-110, perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Según confirmaron fuentes policiales, las evaluaciones arrojaron parámetros de bajas dosis de radiación, sin registrarse niveles que representaran riesgo para la salud.

En el lugar también intervino personal de la Policía Federal Argentina, que mantuvo comunicación con el Juzgado Federal de turno, el cual dispuso la convocatoria de especialistas de la Central Nuclear Embalse para el retiro y disposición final del material encontrado en la planta de reciclaje.

Hasta el momento no se precisó el origen del bloque de uranio ni cómo llegó a la planta de reciclaje donde fue hallado.

¿Qué es el uranio empobrecido?

El uranio empobrecido es un material que queda como residuo después de procesar el uranio natural para usarlo en centrales nucleares o armas atómicas.

Aunque sigue siendo radiactivo, emite menos radiación que el uranio natural. Una característica muy importante es uno de los metales más densos que existen. Por este motivo, el uranio empobrecido se utiliza en la fabricación de proyectiles capaces de atravesar blindajes de tanques y vehículos militares. Al impactar, puede generar altas temperaturas y fragmentarse, aumentando su capacidad destructiva. También se lo usa como contrapeso, en partes de aviones y como blindaje para equipos que manejan materiales radiactivos.

Es aproximadamente un 40 % menos radiactivo que el uranio natural y es relativamente barato porque es un subproducto de la industria nuclear.