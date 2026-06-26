Terremotos en Venezuela: desesperado pedido de Lucas Trejo para encontrar a su familia

El miércoles por la tarde, al momento de los terremotos, Trejo se encontraba en Caracas concentrando para un partido. Según relató Ardiles, apenas tomó conocimiento de la tragedia, el jugador viajó de inmediato hacia la zona afectada. “Cuando Lucas llegó encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más”, contó.

Lucas Trejo familia derrumbes venezuela

"Lucas estuvo sacando escombros con las manos"

El cuñado de Trejo también expuso que los equipos especializados no son suficientes para llevar a cabo los operativos de rescate de posibles sobrevivientes y que, tal como se vio en varias imágenes difundidas, suelen ser los propios vecinos y familiares quienes se arriesgan para retirar los escombros ante la falta de maquinarias. “Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día”, señaló Ardiles.

"Hasta ayer por la tarde estaban Lucas y compañeros de su equipo sacando escombros con las manos", agregó en otra entrevista radial.

Al respecto, Ardiles sostuvo: “Tenemos la esperanza de que hayan salido del edificio o que hayan sido trasladados a algún hospital y todavía no se haya podido establecer contacto”.

HIstoria Trejo 1 El mensaje de Lucas Trejo en sus redes sociales

El jueves por la noche Trejo publicó una otra historia en su cuenta de Instagram para informar que continúa la búsqueda. “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar con ellos”, escribió el jugador.

Este viernes, el futbolista venezolano Carlos Lujano, amigo del defensor argentino, comentó: “Por ahora no hay ninguna noticia. Estamos esperando novedades. La situación en La Guaira está bastante grave y no se sabe casi nada”, según publicó La Nación.

Lucas Trejo compartió desde un primer momento la búsqueda: “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en la publicación.

Lucas Trejo familia derrumbes venezuela

La Guaira fue una de las zonas más devastadas por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que Azotaron a Venezuela en la tarde del miércoles. Hasta el momento se confirmaron 589 muertos y 2.980 heridos. el balance no oficial de personas buscadas es de 50.000.