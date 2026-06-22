TURF celebra sus 30 años con nuevos shows en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y más
La banda continúa celebrando sus tres décadas con más shows alrededor del país y, además, comparten el festejo por su último Premio Gardel.
La emblemática agrupación musical Turf se encuentra transitando una temporada bisagra en su historia en el marco de las celebraciones oficiales por sus 30 años de trayectoria profesional. En este transcurso de 2026, los festejos comenzaron con una impronta arrasadora: concretaron su primera presentación en vivo del año en la Capital Federal ante un Complejo C Art Media colmado en su totalidad.
Durante esa velada de carácter histórico, la banda repasó los himnos más importantes de su catálogo e introdujo composiciones inéditas, desplegando una puesta en escena imponente frente a una audiencia que colmó las instalaciones y ovacionó de pie el ingreso épico de los músicos a bordo de un automóvil descapotable de época.
A este gran presente artístico se le sumó recientemente un galardón de suma relevancia para la historia de la banda: la obtención del Premio Gardel a Mejor Álbum Pop Rock gracias a su placa discográfica titulada “Polvo de Estrellas”. La entrega de esta estatuilla representó un verdadero hito para los músicos puesto que, a pesar de contar con tres décadas de rodaje ininterrumpido en la industria, significó la primera vez que la banda obtuvo este reconocimiento específico. El logro consolida la vigencia de una formación que ha sabido reconfigurar su propuesta a lo largo del tiempo, ganándose la atención de los públicos más jóvenes.
La realidad de la banda liderada por Joaquín Levinton los ubica en un escenario de permanente actividad y mudanza estética, logrando amalgamar un cancionero clásico que ya forma parte de la identidad de varias generaciones con un sonido que continúa expandiendo sus fronteras. Con el propósito de extender las celebraciones por las tres décadas de vida a todo su público, el grupo musical estructuró un itinerario de presentaciones que abarcará diversos puntos geográficos del territorio argentino y de la región, sumando paradas en localidades como Junín, Córdoba, Temperley, La Rioja, Catamarca y Uruguay.
En este contexto, las últimas novedades de la agenda del conjunto arrojaron la confirmación de nuevas funciones en las plazas de Rosario, Salta y Tucumán. La cita en suelo rosarino se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en el Metropolitano Lotus Club, un evento que contará con un condimento sumamente especial en su apertura. El bloque inicial de la noche estará a cargo de la FIESTA POPPA!, el desprendimiento bailable gestado por la exitosa banda pop "Miranda!" en sociedad con la Agencia APA!, la cual desembarcará con las bandejas comandadas por los pinchadiscos Ludo Morell, Miss Jeanette y Kamesound para ambientar los momentos previos al recital principal. Por su parte, la fecha en Salta quedó fijada para el 4 de septiembre en el local La Roka, mientras que el desembarco en Tucumán sucederá al día siguiente, el 5 de septiembre, sobre las tablas del Teatro Mercedes Sosa.
A lo largo de su recorrido en la escena nacional, el conjunto supo cimentar una reputación infalible basada en su destreza para transformar cada concierto en un suceso performático único y disruptivo. Apoyados en una impronta lúdica e ingeniosa, las apariciones de la banda exceden las fronteras de un recital convencional, valiéndose de despliegues escenográficos memorables e ingresos inesperados a los escenarios, tales como los que ejecutaron recientemente en las ediciones de los festivales Cosquín Rock y Lollapalooza, además de su última función en el barrio porteño de Chacarita.
Con el fin de ordenar la hoja de ruta para sus seguidores, el conjunto oficializó el listado de sus próximas actuaciones confirmadas para las semanas venideras:
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20 de junio: Teatro San Carlos – Junín, Argentina
7 de agosto: Metropolitano – Rosario, Argentina
8 de agosto: Quality Lab – Córdoba, Argentina
22 de agosto: Tanda – Colonia del Sacramento, Uruguay
29 de agosto: Auditorio Sur – Temperley, Argentina
4 de septiembre: La Roka – Salta, Argentina
5 de septiembre: Teatro Mercedes Sosa – Tucumán, Argentina
31 de octubre: Le Park – La Rioja, Argentina
1 de noviembre: Cine Teatro – Catamarca, Argentina
7 de noviembre: Fiesta Nacional de la Frutilla – Coronda, Santa Fe, Argentina
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