TURF celebra sus 30 años con nuevos shows en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y más

En este contexto, las últimas novedades de la agenda del conjunto arrojaron la confirmación de nuevas funciones en las plazas de Rosario, Salta y Tucumán. La cita en suelo rosarino se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en el Metropolitano Lotus Club, un evento que contará con un condimento sumamente especial en su apertura. El bloque inicial de la noche estará a cargo de la FIESTA POPPA!, el desprendimiento bailable gestado por la exitosa banda pop "Miranda!" en sociedad con la Agencia APA!, la cual desembarcará con las bandejas comandadas por los pinchadiscos Ludo Morell, Miss Jeanette y Kamesound para ambientar los momentos previos al recital principal. Por su parte, la fecha en Salta quedó fijada para el 4 de septiembre en el local La Roka, mientras que el desembarco en Tucumán sucederá al día siguiente, el 5 de septiembre, sobre las tablas del Teatro Mercedes Sosa.

A lo largo de su recorrido en la escena nacional, el conjunto supo cimentar una reputación infalible basada en su destreza para transformar cada concierto en un suceso performático único y disruptivo. Apoyados en una impronta lúdica e ingeniosa, las apariciones de la banda exceden las fronteras de un recital convencional, valiéndose de despliegues escenográficos memorables e ingresos inesperados a los escenarios, tales como los que ejecutaron recientemente en las ediciones de los festivales Cosquín Rock y Lollapalooza, además de su última función en el barrio porteño de Chacarita.

Con el fin de ordenar la hoja de ruta para sus seguidores, el conjunto oficializó el listado de sus próximas actuaciones confirmadas para las semanas venideras: