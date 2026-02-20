Violento ataque en Tigre: un hombre golpeó a su expareja mientras sostenía a su hijo
El hecho quedó registrado por las cámaras municipales y derivó en un operativo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre y la Policía Bonaerense.
Un nuevo episodio de violencia de género conmocionó a la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre. Durante la madrugada, un hombre fue detenido luego de atacar brutalmente a la madre de su hijo en plena vía pública. La escena, que incluyó golpes y un forcejeo con el niño en brazos, fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Posada y Lugones. Según se pudo reconstruir a partir de las imágenes, la mujer circulaba en bicicleta junto al menor cuando el agresor se aproximó visiblemente alterado. En medio de la discusión, lanzó la amenaza “te voy a romper toda”, arrebató al niño y comenzó a golpear a la víctima. La secuencia mostró cómo, en el forcejeo por el pequeño, el hombre lo sostenía mientras lo zamarreaba, exponiéndolo a una situación de extremo riesgo.
La rápida intervención fue clave para evitar consecuencias aún más graves. Operadores del Centro de Operaciones Tigre advirtieron la agresión en tiempo real a través del sistema de videovigilancia y activaron el protocolo correspondiente ante un presunto caso de violencia de género. De inmediato, se dio aviso al móvil policial más cercano para que acudiera al lugar.
Tras el ataque, el sospechoso escapó e intentó ocultarse en una vivienda de la zona. Sin embargo, desde la central de monitoreo se realizó un seguimiento continuo mediante las cámaras municipales, lo que permitió identificar con precisión el domicilio donde se había refugiado.
Finalmente, en un procedimiento conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el hombre fue detenido y trasladado a la comisaría correspondiente. Quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación del caso. Por su parte, la mujer recibió asistencia y contención conforme al protocolo vigente para víctimas de violencia de género. El menor también fue puesto a resguardo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario