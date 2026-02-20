Violento ataque en Tigre: un hombre golpeó a su expareja mientras sostenía a su hijo

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Posada y Lugones. Según se pudo reconstruir a partir de las imágenes, la mujer circulaba en bicicleta junto al menor cuando el agresor se aproximó visiblemente alterado. En medio de la discusión, lanzó la amenaza “te voy a romper toda”, arrebató al niño y comenzó a golpear a la víctima. La secuencia mostró cómo, en el forcejeo por el pequeño, el hombre lo sostenía mientras lo zamarreaba, exponiéndolo a una situación de extremo riesgo.