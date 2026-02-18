Escándalo $LIBRA: un jubilado de Tigre recibió US$1 millón desde una presunta cuenta de Hayden Davis
La operación se realizó el mismo día en que el empresario se reunió con el presidente.
La Justicia identificó una transferencia de US$1 millón de dólares en activos digitales enviada desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA, a un jubilado de Tigre el 30 de enero de 2025. La operación se concretó el mismo día en que el empresario se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una foto con el mandatario en X.
La información señala que el destinatario sería Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. La identificación surgió a partir de datos aportados por la plataforma virtual Bitget, que confirmó que una de las cuentas investigadas estaba a su nombre.
De acuerdo con un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, minutos antes de la publicación de la foto de Davis con Milei, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron 507.500 USDC cada una hacia una cuenta identificada como “CPS9”.
“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, señala el documento judicial.
Pocas horas después, esa suma fue reenviada —en cuatro transferencias realizadas en apenas 13 minutos— hacia otra billetera cuyo titular aún no fue identificado.
Sospechas sobre el circuito financiero
Los investigadores evalúan si estas cuentas funcionaron como plataformas de salida para blanquear fondos y facilitar la conversión del dinero virtual en efectivo.
El expediente también incorporó movimientos posteriores al derrumbe del valor de $LIBRA, que dejó damnificados en distintos países. Tras la caída, Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.
Como el inversor mantiene públicas sus billeteras virtuales, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la cual se efectuó el reembolso, lo que contribuyó a reconstruir parte del recorrido del dinero.
La causa busca determinar ahora si Mellino actuó como intermediario, prestanombre o eslabón operativo dentro de una estructura más amplia vinculada a la presunta criptoestafa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario