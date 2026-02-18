Escándalo $LIBRA: un jubilado de Tigre recibió US$1 millón desde una presunta cuenta de Hayden Davis

Sospechas sobre el circuito financiero

Los investigadores evalúan si estas cuentas funcionaron como plataformas de salida para blanquear fondos y facilitar la conversión del dinero virtual en efectivo.

El expediente también incorporó movimientos posteriores al derrumbe del valor de $LIBRA, que dejó damnificados en distintos países. Tras la caída, Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.

Como el inversor mantiene públicas sus billeteras virtuales, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la cual se efectuó el reembolso, lo que contribuyó a reconstruir parte del recorrido del dinero.

La causa busca determinar ahora si Mellino actuó como intermediario, prestanombre o eslabón operativo dentro de una estructura más amplia vinculada a la presunta criptoestafa.