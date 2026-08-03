Violento intento de robo en una heladería de Ramos Mejía: un hombre atacó a una empleada

Momentos de terror en una heladería de Ramos Mejía

Una vez en la calle, continuaron interviniendo para evitar que pudiera escapar y lograron retenerlo mientras otros vecinos se acercaban para asistir a la empleada. El episodio tuvo lugar en un comercio situado sobre la avenida San Martín, una zona de circulación habitual en Ramos Mejía. La rápida reacción de quienes se encontraban cerca fue determinante para ponerle fin a la situación y evitar que el atacante continuara agrediendo a la trabajadora.