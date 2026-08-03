Violento intento de robo en una heladería de Ramos Mejía: un hombre atacó a una empleada
El episodio ocurrió durante la noche del sábado en un comercio de la avenida San Martín. La agresión quedó registrada en un video y el sospechoso fue detenido.
Una noche de trabajo terminó en una situación de extrema tensión para una joven empleada de una heladería de Ramos Mejía. El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando un hombre ingresó al comercio con presuntas intenciones de robo y la situación rápidamente escaló hasta convertirse en un violento ataque contra la trabajadora.
La secuencia quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular y permitió observar los momentos de mayor tensión dentro del local. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el sospechoso tiene 51 años y habría intentado concretar el robo mediante amenazas. En medio del episodio, la empleada quedó expuesta directamente frente al agresor y trató de defenderse como pudo ante la violencia del hombre.
Las imágenes difundidas muestran cómo el presunto delincuente comienza a atacar a la joven dentro del comercio. La situación generó alarma entre las personas que se encontraban en las inmediaciones, algunas de las cuales advirtieron lo que sucedía y decidieron intervenir para detener la agresión. Varios transeúntes ingresaron al lugar y consiguieron sacar al hombre del interior de la heladería.
Momentos de terror en una heladería de Ramos Mejía
Una vez en la calle, continuaron interviniendo para evitar que pudiera escapar y lograron retenerlo mientras otros vecinos se acercaban para asistir a la empleada. El episodio tuvo lugar en un comercio situado sobre la avenida San Martín, una zona de circulación habitual en Ramos Mejía. La rápida reacción de quienes se encontraban cerca fue determinante para ponerle fin a la situación y evitar que el atacante continuara agrediendo a la trabajadora.
Mientras algunos de los vecinos se ocupaban de mantener reducido al sospechoso, otros brindaron asistencia a la joven, que había atravesado momentos de gran tensión. Poco después llegaron las autoridades para hacerse cargo del procedimiento. La intervención policial permitió finalmente detener al hombre señalado como responsable del intento de robo y la agresión.
Según informaron fuentes vinculadas al caso, el acusado quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes. El expediente quedó bajo la órbita de la UFI N.º 13 del Departamento Judicial La Matanza. La investigación se inició a partir de la denuncia por el episodio ocurrido dentro del comercio y el sospechoso quedó imputado por el delito de tentativa de robo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario