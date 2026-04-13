Violento operativo antidroga en Quilmes: incidentes, heridos y momentos de caos

Finalmente, con la llegada de grupos especiales y un mayor despliegue de efectivos, la policía logró retomar el control de la escena. Para dispersar a quienes continuaban atacando, se utilizaron balas de goma, lo que permitió despejar la zona y completar el allanamiento que había quedado momentáneamente interrumpido.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en videos tomados por vecinos, donde se observan las corridas, los enfrentamientos y los momentos de tensión vividos durante varios minutos. Ahora, además de la causa principal por narcotráfico, la Justicia avanza en la identificación de las personas que participaron en las agresiones contra los efectivos, utilizando esas imágenes como prueba clave en la investigación.