Violento operativo antidroga en Quilmes: incidentes, heridos y momentos de caos
Un allanamiento en Villa Azul derivó en enfrentamientos entre vecinos y la policía, con agresiones, disparos disuasivos y una agente lesionada en medio de la tensión.
Un procedimiento contra el narcotráfico en el barrio Villa Azul, en Quilmes, terminó envuelto en una escena de alta tensión durante la madrugada del lunes, cuando un grupo de vecinos y familiares de los sospechosos intentó frenar el accionar policial. Lo que comenzó como un operativo habitual derivó rápidamente en corridas, piedrazos y un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad para recuperar el control de la situación.
El allanamiento era llevado adelante por efectivos de la Delegación de Narcotráfico, quienes avanzaban con el procedimiento cuando comenzaron a ser increpados por personas que se encontraban en la zona. Según fuentes del caso, el clima se volvió hostil en cuestión de minutos: los presentes empezaron a arrojar piedras contra los patrulleros y a confrontar directamente con los agentes, generando un escenario cada vez más conflictivo.
La situación escaló rápidamente y obligó a los policías a solicitar refuerzos. En poco tiempo llegaron más móviles y personal de distintas dependencias para contener el desborde y permitir que el operativo continuara. Sin embargo, la tensión no disminuyó y se vivieron momentos críticos, especialmente cuando los efectivos intentaban trasladar a uno de los sospechosos detenidos.
En ese instante, un grupo de vecinos rodeó el patrullero e intentó impedir el traslado mediante forcejeos con los agentes. Este episodio marcó uno de los puntos más álgidos del enfrentamiento, con empujones, gritos y una creciente sensación de descontrol en el lugar. La intervención policial se volvió más firme ante el riesgo de que la situación derivara en un hecho de mayor gravedad.
En medio del caos, una mujer policía resultó herida tras ser agredida. De acuerdo a lo informado, sufrió lesiones leves y atravesó una fuerte crisis nerviosa, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud cercano para su atención. Este hecho evidenció el nivel de violencia que alcanzó el enfrentamiento durante el operativo.
Finalmente, con la llegada de grupos especiales y un mayor despliegue de efectivos, la policía logró retomar el control de la escena. Para dispersar a quienes continuaban atacando, se utilizaron balas de goma, lo que permitió despejar la zona y completar el allanamiento que había quedado momentáneamente interrumpido.
Parte de lo ocurrido quedó registrado en videos tomados por vecinos, donde se observan las corridas, los enfrentamientos y los momentos de tensión vividos durante varios minutos. Ahora, además de la causa principal por narcotráfico, la Justicia avanza en la identificación de las personas que participaron en las agresiones contra los efectivos, utilizando esas imágenes como prueba clave en la investigación.
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