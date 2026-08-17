Violento robo a jubilada en La Matanza: "Vieja de mier... ¿no era que no tenías nada?"

Asistencia médica y reclamo de seguridad

Efectivos de la comisaría Sur Segunda de González Catán y personal del servicio de emergencias médicas acudieron al lugar tras la huida de los sospechosos. Tras lo sucedido, la mujer debió ser atendida en estado de shock tras el traumático episodio.

"Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada", manifestó la víctima en declaraciones televisivas, señalando además que el médico que la asistió le recomendó iniciar tratamiento psicológico.

La mujer remarcó que tanto ella como su familia son personas de trabajo e insistió en el reclamo de mayor presencia policial en el barrio Da Vinci, donde los hechos delictivos son habituales. La investigación está a cargo del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la comisaría Sur Segunda, que analiza el material de las cámaras para dar con los tres prófugos.