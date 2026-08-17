Violento robo a jubilada en La Matanza: "Vieja de mier... ¿no era que no tenías nada?"
El terrible episodio tuvo lugar este domingo por la madrugada, cuando tres delincuentes ingresaron en la vivienda de una mujer y comenzaron a agredirla.
Una mujer de 65 años vivió una pesadilla durante la madrugada del domingo en su vivienda ubicada en la calle Reaño al 2800, en el barrio Da Vinci de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Tres delincuentes ingresaron a su propiedad mientras dormía, la agredieron físicamente y le robaron el dinero que tenía para gastos diarios.
El hecho se produjo alrededor de las 4:45, cuando los asaltantes treparon la reja de la propiedad, forzaron una ventana y entraron a la casa, sorprendiendo por completo a la mujer que se encontraba allí sola. Cabe señalar que la secuencia de ingreso y escape quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.
Así fue el violento robo a jubilada en La Matanza: "Vieja de mier... ¿no era que no tenías nada?"
Durante más de una hora, la víctima fue sometida a tormentos físicos y psicológicos mientras la banda exigía efectivo, dólares y oro. Mientras uno de ellos custodiaba y agredía a la mujer, sus dos cómplices revisaban cada rincón de la casa. La víctima identificó al líder como un hombre de baja estatura y "malo", quien daba las órdenes.
Ante las reiteradas respuestas de la jubilada sobre la falta de objetos de valor, los ladrones la golpearon con una Biblia y le arrojaron agua.
Finalmente encontraron ahorros de la víctima y se apoderaron de su teléfono celular, retirándose entre burlas a las 6:25 de la mañana: "Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?", le dijeron, tras hacerla pasar un traumático momento.
Asistencia médica y reclamo de seguridad
Efectivos de la comisaría Sur Segunda de González Catán y personal del servicio de emergencias médicas acudieron al lugar tras la huida de los sospechosos. Tras lo sucedido, la mujer debió ser atendida en estado de shock tras el traumático episodio.
"Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada", manifestó la víctima en declaraciones televisivas, señalando además que el médico que la asistió le recomendó iniciar tratamiento psicológico.
La mujer remarcó que tanto ella como su familia son personas de trabajo e insistió en el reclamo de mayor presencia policial en el barrio Da Vinci, donde los hechos delictivos son habituales. La investigación está a cargo del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la comisaría Sur Segunda, que analiza el material de las cámaras para dar con los tres prófugos.
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