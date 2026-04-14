Detienen a una anestesista por robar fentanilo del Hospital de Vicente López: la maniobra que la delató
Durante un allanamiento en su domicilio se encontraron varias ampollas rotas, jeringas y otros medicamentos hospitalarios.
Una anestesista de 34 años fue detenida por el presunto robo de fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López. Durante un allanamiento en su domicilio, la Policía Federal encontró una gran variedad de medicamentos y varias ampollas de fármacos, además de jeringas y otros elementos. Una insólita maniobra la delató.
La médica había sido denunciada a mediados de marzo por un directivo del hospital, quien reportó a la Justicia el presunto robo de dos ampollas de fentanilo luego de que se detectaran faltantes en la farmacia del centro de salud.
Todo salió a la luz por una curiosa maniobra. Según consta en la causa, la anestesista se había presentado en la farmacia con una receta falsa, alegando que necesitaba los medicamentos para la cirugía de una paciente. Bajo ese pretexto, logró retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam.
Sin embargo, durante un control, las autoridades verificaron que la paciente en cuestión no figuraba como atendida ni estaba internada en el hospital Houssay. Ante esto, revisaron las cámaras de seguridad de la institución municipal, lo que permitió identificar a la médica.
Según la imputación, la especialista “suscribió falsamente una orden médica donde asentó una cirugía inexistente a nombre de su madre”.
Qué encontraron en la casa de la anestesista de Vicente López
La investigación quedó a cargo de la fiscal Marcela Semería, quien solicitó un allanamiento en el domicilio de la anestesista, situado en Castelar.
Cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda, encontraron varias ampollas de fármacos, algunas rotas, entre ellas, una de fentanilo. Además, había otras sustancias y psicofármacos como fluoxetina y biperideno -empleado en tratamientos para dejar de fumar-, haloperidol -un medicamento antipsicótico-, varias ampollas de midazolam y succilnicolina, un bloqueante muscular, y analgésicos como el clorhidrato de ropivacaína, según Infobae.
El procedimiento fue llevado a cabo por detectives del área de inteligencia de la División Operaciones Área Metropolitana Norte de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la Policía Federal.
La anestesista, en tanto, fue imputada por el delito de defraudación por administración fraudulenta, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público. Será indagada por la fiscal Semeria, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº15 descentralizada de Vicente López-Munro, del Departamento Judicial San Isidro.
Las autoridades aclararon que la anestesista no integra la planta municipal del Hospital Houssay y que prestaba servicios de manera externa a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba). Según la entidad, la acusada había renunciado en febrero.
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