Detienen a una anestesista por robar fentanilo del Hospital de Vicente López: la maniobra que la delató

anestesista detenida fentanilo

Qué encontraron en la casa de la anestesista de Vicente López

La investigación quedó a cargo de la fiscal Marcela Semería, quien solicitó un allanamiento en el domicilio de la anestesista, situado en Castelar.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda, encontraron varias ampollas de fármacos, algunas rotas, entre ellas, una de fentanilo. Además, había otras sustancias y psicofármacos como fluoxetina y biperideno -empleado en tratamientos para dejar de fumar-, haloperidol -un medicamento antipsicótico-, varias ampollas de midazolam y succilnicolina, un bloqueante muscular, y analgésicos como el clorhidrato de ropivacaína, según Infobae.

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El procedimiento fue llevado a cabo por detectives del área de inteligencia de la División Operaciones Área Metropolitana Norte de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la Policía Federal.

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La anestesista, en tanto, fue imputada por el delito de defraudación por administración fraudulenta, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público. Será indagada por la fiscal Semeria, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº15 descentralizada de Vicente López-Munro, del Departamento Judicial San Isidro.

Las autoridades aclararon que la anestesista no integra la planta municipal del Hospital Houssay y que prestaba servicios de manera externa a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba). Según la entidad, la acusada había renunciado en febrero.