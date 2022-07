Cielo Latini contó qué hábitos le cambiaron la vida y explotó Twitter

La pregunta del usuario Felipe Mendiguren recibió cientos de respuestas, pero fue la de Cielo Latini la que más detractores cosechó: "Hace cuatro años dejé las harinas al 100%, me hice vegana (soy 'veggie' desde los 20), dejé de contactarme con gente que me vibra mal, no veo noticieros o portales, (hago) yoga todos los días de mi vida llueva o truene, medito y practico la gratitud. Jamás fui tan feliz", escribió la autora de "Abzurdah", "Chubasco" y "Adios".