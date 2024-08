El audio viral de una suegra al novio de su hija: "Ya se la pusiste, te vas a casar con Lourdes"

Y continua: "A mi no me quieras correr con un chamullito barato de que 'ay, no sé por qué tan desconfiada'. No querés eso para Lourdes pero ya se la pusiste, chabón, y ahora te la vas a ver con mi hijo y con mi marido", señala, en tono amenazante.

"Deja de escribirme, porque no tengo ganas de leer las pelotudeces que me ponés. Dejá de escribirme, chabón", sigue en una suerte de planteo, tras lo cual agrega: "Y si no vas a hablar, no me interesa, vas a escuchar, porque ahora andá trabajando, porque a Lourdes la vas a llevar a vivir y a dormir con vos. Te vas a casar con ella, porque yo no soy ninguna pelotuda", cierra.

viral audio suegra.mp4

Como era de esperarse, el audio no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde recibió comentarios de todo tipo: "Ay, ¿qué le pasa señora? Después se quejan cuando los hijos no tienen confianza en sus padres"; "Que viva y deje vivir"; "Habría que ver qué edad tiene Lourdes, en caso de ser mayor bastante densa la mami"; "Educación sexual mejor ni tocarlo al tema con esta", fueron sólo algunos de los comentarios.