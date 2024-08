"Empezamos mal", el audio viral con la insólita respuesta de una propietaria a una inquilina

"Yo me canso de sacar fotos, te las paso, las fotos a veces no muestran lo que es, muestran peor o mejor el lugar, entonces el que de verdad me va a alquilar... yo hace 15 años que alquilo casas, jamás me pidió una foto, lo vino a ver, porque de verdad necesita alquilar y está interesado en el lugar", lanzó la mujer.

Seguidamente, le indicó a la joven: "Así que te pido por favor que no hagas eso porque estamos recontra avivados los dueños. Las inmobiliarias trabajan de otra manera, pero los dueños estamos re avivados con la gente que te pide fotos".

En lo que pareciera ser una suerte de actitud paranoica, la dueña del monoambiente siguió: "Cuando piden imágenes y fotos, y un montón de cosas que no hacen a la necesidad de la persona que está buscando alquiler, significa que no está buscando alquiler, está haciendo un tour turístico por WhatsApp y la verdad es que no estamos para perder tiempo".

"El que quiere alquilar, va, ve la casa y punto. ¿Dale? Te mando un beso, ojalá que tengas suerte", culminó la propietaria. A esto, la inquilina devolvió: "Ok, ¿mínimamente me dirías la ubicación?", lo que parece no haber tenido respuesta.