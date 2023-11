Fletero rechazó un trabajo porque no lo dejaban llevar a su "compañero" y la tierna historia se volvió viral

En el chat de WhatsApp se lee la tajante decisión del trabajador. "No hago fletes a Pago Chico, no me dejan entrar con mi compañero. Porque no aceptan animales, dicen, y yo no dejo a mi compañero por nada, a menos que él se quiera quedar", explicó.

image.png

La misma usuaria compartió otra charla con autoridades del barrio, quienes finalmente aprobaron el ingreso del perrito para que el hombre pueda hacer el trabajo. Y luego una foto de Quinoto, "cansado" tras el trabajo.

Bueno, hablé con el administrador y con la guardia y acá me dicen que Quinoto es bienvenido!! pic.twitter.com/C14AGQIoOB — Carla (@KrCarlit) November 22, 2023

Jajaja, este Quinoto me hizo el día!! https://t.co/NTLu13lLlm — Carla (@KrCarlit) November 22, 2023