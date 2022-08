Habló el portero agredido por una mujer que estacionó mal en Palermo

Por la decisión arbitraria de la violenta conductora, una anciana necesitó ayuda para subir a la unidad, ya que el chofer no puedo acerca el colectivo a la vereda, lo que desató el reproche del encargado de edificio.

“No quiso bajar el vidrio y me fui al costado para hablarle. Ahí me dijo: ‘yo puedo estacionar donde quiera, vos no sabés de leyes, andá a estudiar’”, señaló el hombre, quien comentó que empezó a filmarla por su seguridad: “Ahí me empezó a decir ‘sos planero, por eso estás al pedo’ y yo no sabía dónde meterme”.

En este sentido, Gustavo aclaró: "Yo cuando saqué el registro tuve que hacer un curso de leyes y sé dónde no se puede estacionar y que para estacionar cerca de una parada de colectivos son diez metros”.

https://twitter.com/laureanoburgos/status/1561116287496990720 Está "señora" estaciona en la parada de colectivo, un muchacho respetuosamente le dice que no puede estacionar ahí, la "señora" lo empieza a insultar, a tratar de planero y a pegar y llama a la policía, estos chet@s inmundos son todo lo que está mal en este país!!! pic.twitter.com/SHqAEqjQRu — Laureano (@laureanoburgos) August 20, 2022

Sobre el llamado a la policía, Gustavo señaló: “Para mí hizo como que llamó porque me empezó a delirar, a decirme planero”. Sin embargo, a los pocos minutos, dos agentes se acercaron al lugar y le dijeron que habían recibido un llamado por una discusión en la vía pública.

Los efectivos le pidieron a la mujer que se acercara e intentaron entrevistarla, pero ella no quiso y terminaron labrándole una multa por mal estacionamiento.

“Actué como tenía que actuar, le dije que no podía estacionar ahí y salió lo que salió. Quise colaborar como tenemos que colaborar todos”, remarcó, y aseguró que siempre la respetó pese a la violencia que ella ejerció contra él.