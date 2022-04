Heavy metal de madrugada e insultos: el grupo de WhatsApp de vecinos que es viral

https://twitter.com/matiasdellecost/status/1493614835464122377 a ver q onda los vecinos pic.twitter.com/qB8pfwz7kD — Matias Delle Coste (@matiasdellecost) February 15, 2022

"Me chupa la pij... fumate Pantera al mango, y aprendé de música", fue la primera respuesta de quien se identificó como el vecino del 4D. "Aprendé de música, reggaetonera. Manga de giles, se me ríen los huevos. Hasta las 5 am", continuó.

Chat edificio

Los mensajes con agravios, burlas y amenazas continuaron hasta las cuatro de la mañana, según la captura que compartió el usuario @matiasdellecost. Al día siguiente, siguieron las peleas, sin que el joven del rock pesado deponga su actitud.

Sin embargo, según el usuario que hizo rival los chats, días más tarde sí cambió su postura. "Yo estoy con música pero baja. Realmente hoy no soy yo el problemático. Aprovecho el momento para pedir disculpas a todos. Me comporté como un fucking lunático, perdí la put... cabeza, no estoy realmente en mi mejor momento", escribió.