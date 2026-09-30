Jennifer Garner, actriz de 54 años: "Almuerzo una gran ensalada de rúcula con chauchas, queso y frutos secos"

Uno de los trucos que utiliza para ahorrar tiempo consiste en dejar batatas y otros vegetales previamente cocidos. Así, cuando llega el momento de comer, solo necesita reunir los ingredientes, incorporarlos a la rúcula y completar la ensalada.

La actriz también contó que durante la mañana suele consumir yogur entero con frutos rojos y nueces, y en ocasiones suma una manzana. Para las colaciones, una de sus alternativas habituales es combinar manzana con mantequilla de maní, especialmente cuando se encuentra fuera de su casa.

Más allá de sus elecciones personales, Garner dejó en claro que se trata de una rutina adaptada a sus propios hábitos y necesidades. Su alimentación cotidiana combina preparaciones simples con ingredientes que puede tener disponibles y organizar con anticipación.