Jennifer Garner, actriz de 54 años: "Almuerzo una gran ensalada de rúcula con chauchas, queso y frutos secos"
La actriz contó cuál es uno de sus platos habituales durante el mediodía y explicó cómo lo prepara para resolver sus comidas incluso en los días más ocupados.
Jennifer Garner, que cumplió 54 años en abril, suele compartir detalles de sus hábitos cotidianos y la alimentación ocupa un lugar dentro de esas rutinas. La actriz apuesta por preparaciones sencillas que pueda adaptar a sus compromisos laborales y familiares, sin recurrir necesariamente a recetas elaboradas.
Uno de sus principales recursos para el mediodía es una gran ensalada de rúcula que prepara con distintos vegetales y otros ingredientes que le permiten convertirla en un plato completo. La propuesta se aleja de la idea de una simple guarnición y tiene a las verduras como principales protagonistas.
Garner también encontró una forma práctica de sostener esta rutina durante los días en los que tiene poco tiempo. La actriz suele cocinar algunos de los ingredientes con anticipación y los conserva listos para poder armar su almuerzo rápidamente.
Cómo prepara Jennifer Garner su ensalada para el almuerzo
La base del plato elegido por la actriz es la rúcula, a la que agrega distintas verduras para darle mayor variedad. Entre sus ingredientes habituales aparecen chauchas, brócoli y media batata asada, además de queso y frutos secos picados.
La preparación puede modificarse según los alimentos que tenga disponibles en su casa. De esta manera, Garner mantiene una estructura similar, pero no necesita seguir una receta estricta cada vez que prepara el almuerzo.
Uno de los trucos que utiliza para ahorrar tiempo consiste en dejar batatas y otros vegetales previamente cocidos. Así, cuando llega el momento de comer, solo necesita reunir los ingredientes, incorporarlos a la rúcula y completar la ensalada.
La actriz también contó que durante la mañana suele consumir yogur entero con frutos rojos y nueces, y en ocasiones suma una manzana. Para las colaciones, una de sus alternativas habituales es combinar manzana con mantequilla de maní, especialmente cuando se encuentra fuera de su casa.
Más allá de sus elecciones personales, Garner dejó en claro que se trata de una rutina adaptada a sus propios hábitos y necesidades. Su alimentación cotidiana combina preparaciones simples con ingredientes que puede tener disponibles y organizar con anticipación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario