Les dio a sus hijos una inesperada noticia por WhatsApp y el chat es viral

"No quiero que me juzguen con lo que les voy a contar", arrancó "Papi", tal cual aparece registrado el contacto. "Esto me enteré hace unos días, y la verdad que estoy asombrado y un poco consternado", introdujo.

Y luego de la previa, terminó realizando el anuncio. "Yo antes de su madre tuve una vida de plenamente de joda, como de seguro les habrá contado. Pero creo que en una de esas jodas se me escapó un tiro: tienen un hermano de 20 años", confirmó.

image.png

El chat, íntimo pero también insólito, se volvió viral en las redes sociales al desatar todo tipo de comentarios. La joven reveló que reaccionó con un chiste, mientras la conversación generó muchas reacciones.

Reacciones al chat viral del padre que contó que tiene un hijo de 20 años

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fzephyrxnthes%2Fstatus%2F1705786476099780824&partner=&hide_thread=false cuando leí "se me escapó un tiro" pensé que había matado a alguien en una joda ¿¿ hoy ni pienso https://t.co/FbiYc9R0Kl — plant(ae) (@zephyrxnthes) September 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCamilaaaaaortiz%2Fstatus%2F1705964222432063808&partner=&hide_thread=false Con 28 años si cuento mi historia paterna me hago famosa, literal que ni siquiera soy Ortiz pq el papá de mi papá no es su verdadero papá y creo que debería ser Benitez algo así jajajajajaja mi papá se entero hace un año recién y hermanastros me aparecieron como 7 creo https://t.co/Z9GTH5DuI9 — CamilaOrtiz (@Camilaaaaaortiz) September 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLourdesh1dalgo%2Fstatus%2F1705932540672885182&partner=&hide_thread=false JJAAJAJAJAJAJ mi papá diciéndole a mis hermanas de mi existencia https://t.co/icrQ25PqHL — Lourdes (@Lourdesh1dalgo) September 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F_Saantiaago_%2Fstatus%2F1706004146573172892&partner=&hide_thread=false el verdadero "los tiros que vos tiraste van a volver" https://t.co/eDnkD7iYoa — (@_Saantiaago_) September 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpoisonrolo%2Fstatus%2F1705945488120217971&partner=&hide_thread=false si me dieran una moneda por cada vez que mi papá me dijo esto tendría cuatro monedas https://t.co/wO1jSVeCn6 — rolo (@poisonrolo) September 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthiaguitordz_%2Fstatus%2F1705924405887389772&partner=&hide_thread=false moraleja, hay que ponerle funda al rifle pq si no quedan balas perdidas https://t.co/uaIG6GE3jO — toxi-taxi (@thiaguitordz_) September 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablo30monio%2Fstatus%2F1705922810810363936&partner=&hide_thread=false Perfectamente podria ser el Rey Juan Carlos por el grupo de la familia real, tanto por el disparo como por los hijos perdidos https://t.co/H3GOq5k2CK — Pablitoo Monio (@pablo30monio) September 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmoisi__%2Fstatus%2F1706028075413078412&partner=&hide_thread=false se filtró el chat de mi viejo con su familia https://t.co/kLGpvz6o3k pic.twitter.com/MoM8wKM5TB — Moisi (@moisi__) September 24, 2023