Habló el árbitro agredido en Virrey del Pino: "Me tiró una patada en el piso"

"El DT me reclama una falta sobre un jugador suyo, yo le digo que no era falta y eso lo lleva a empujarme. Entonces, decido frenar el partido y decirle a su delegado que el señor estaba expulsado del establecimiento. Él lo escucha y me dice que no, que cómo lo podía echar yo", relató Amarilla al sitio Infobae.

Amarilla insistió con firmeza en la expulsión de Brandan, quien a su vez se puso más violento cuando notó que realmente no seguiría el partido si no se iba de la cancha.

"Cuando menos pensé, me arroja la piña y me da en la cara. Cuando yo caigo al piso, me tira una patada que gracias a Dios no me pega", recordó.

"Tanto la gente de su equipo como del otro trataron de frenarlo porque él estaba en otro mundo, no sé si ciego o loco", señaló. En el video viral del evento se puede ver el momento en que el DT es escoltado por otro hombre al salir del campo de juego.

Los responsables del club Villa Dorrego tomaron la decisión de apartar al DT del equipo, y a la vez la liga resolvió suspenderlo de su cargo de manera provisoria mientras se define su situación judicial porque "deberá enfrentar las acciones legales correspondientes, que ya se encuentran en curso".