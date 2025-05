"Viuda negra" en Berisso: sedó a un jubilado y lo desvalijó

La víctima fue indentificada como Gabriel, que se jubiló como personal jerárquico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y hoy en día está retirado en su casa de Altos de Los Talas, en el partido de Berisso.

El sábado pasado Gabriel decidió invitar a la mujer de 24 años que había conocido a través de una aplicación de citas, a quien ya había visto en persona una vez, pero en la Ciudad de Buenos Aires, donde ella supuestamente reside.

A diferencia de la vez anterior, el sábado pasado Gabriel manejó hasta el barrio porteño de Boedo para buscar a su cita a las 20 y la llevó a Berisso para una velada tranquila.

"Me puse a preparar la comida y ella mientras puso todo en la mesa, inclusive dos botellas de champán y dos copas para cada uno", relató la víctima al sitio El Día de La Plata.

Pero la joven tenía otras intenciones al poner la mesa: en palabras de Gabriel, aprovechó para "ponerme la droga en mi copa".

"Sentí mareos y fui a recostarme a mi cama, donde me dormí durante 15 horas", relató el hombre, que en otro momento de la entrevista describió cómo se despertó: "Me subí a los tumbos a mi auto y manejé como pude hasta la comisaría. Cuando fue la Policía Científica a casa, yo balbuceaba y no podía mantenerme en pie. Llamaron al hospital para que envíen una ambulancia, que fue la que me trasladó al Larraín y estuve internado algunas horas".

"Soy paciente cardíaco y mi cardiólogo dijo que pude haber sufrido una muerte súbita. Estoy vivo de casualidad", convino el hombre. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que percibió intentando recuperar la conciencia.

"Sentía voces de hombres y también golpes en mi cuerpo con un objeto que nunca supe qué era. Inclusive, uno de los tipos le decía a otro 'cortale el cuello, por la plata', como si no hubiesen quedado conforme con el dinero que me robaron", recordó.

El botín fue cuantioso: los ladrones se llevaron un millón de pesos en efectivo, dos televisores nuevos, una notebook, una computadora de mesa, joyas de oro de la madre, dos celulares, perfumes, un par de anteojos y hasta las llaves de la casa.

De paso, en su huida los ladrones se llevaron la moto de un amigo de Gabriel que tenía a su cuidado y estaría valuado en unos U$S 13.000. "Tengo perros bravos en casa, por eso no entiendo cómo lograron que no los atacaran, ya que ni siquiera los durmieron ni los envenenaron, se ve que son profesionales", conjeturó, todavía aturdido por la situación.

"Ya la Policía está al tanto de todo, porque radiqué la denuncia en la comisaría segunda de Berisso y también fui a contar el caso al ministerio de Seguridad”, aseguró el hombre.