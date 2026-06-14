Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida: "Una compañera; yo la siento en su palabra"
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo despidió a la histórica luchadora por los derechos humanos que falleció este domingo a los 95 años.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dialogó este domingo por la noche con el canal C5N tras enterarse del fallecimiento de Taty Almeida, expresando una profunda tristeza por la pérdida de su compañera de militancia.
Durante la entrevista telefónica, Carlotto se mostró visiblemente afectada por la noticia de la muerte de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "Estoy triste, muy triste, no pensaba tener una noticia tan triste hoy y bueno, así es la vida", manifestó de forma conmovida en diálogo telefónico con Daniela Ballester.
A pesar del duro golpe que significa para el movimiento de derechos humanos, la dirigente enfatizó la necesidad de mantener el legado y la firmeza en las calles. "Tristeza y seguir con una lucha, una lucha con dolor, con más dolor cada día, pero bueno, no hay que aflojar", reflexionó.
Estela confirmó además su presencia para despedir a su colega en las próximas horas: "Mañana voy a estar allá y por supuesto estaremos juntas todas aquellas que todavía sobrevivimos para seguir luchando por memoria, verdad y justicia".
Estela de Carlotto y el recuerdo del último 24 de marzo con Taty Almeida
Al ser consultada sobre las masivas movilizaciones de este año por el Día de la Memoria, donde habitualmente se las veía compartiendo el escenario, Estela rememoró el significado de haber compartido esa jornada histórica junto a ella.
"En tener una plaza enorme llena de los queridos amigos que nos acompañan siempre, cada una expresó su situación y juntas por supuesto las dos viejas dirigentes que somos de los derechos humanos en nuestro país y con la propia vida que nos tocó vivir", rememoró la histórica dirigenta.
Para cerrar, Carlotto valoró el enorme impacto que la figura de Taty Almeida tendrá en las nuevas generaciones como guía fundamental de resistencia: "Una compañera, yo la siento en su palabra, en su voz, en sus recomendaciones, en fin, todo lo que ella dio y que servirá para el presente y el futuro".
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