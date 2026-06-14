Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida: "Una compañera; yo la siento en su palabra"

Estela de Carlotto y el recuerdo del último 24 de marzo con Taty Almeida

Al ser consultada sobre las masivas movilizaciones de este año por el Día de la Memoria, donde habitualmente se las veía compartiendo el escenario, Estela rememoró el significado de haber compartido esa jornada histórica junto a ella.

"En tener una plaza enorme llena de los queridos amigos que nos acompañan siempre, cada una expresó su situación y juntas por supuesto las dos viejas dirigentes que somos de los derechos humanos en nuestro país y con la propia vida que nos tocó vivir", rememoró la histórica dirigenta.

Para cerrar, Carlotto valoró el enorme impacto que la figura de Taty Almeida tendrá en las nuevas generaciones como guía fundamental de resistencia: "Una compañera, yo la siento en su palabra, en su voz, en sus recomendaciones, en fin, todo lo que ella dio y que servirá para el presente y el futuro".