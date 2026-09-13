Vencimiento de VTV en septiembre de 2026: a qué patentes les toca renovar este mes en CABA

Cuánto cuesta la VTV en CABA desde septiembre 2026

El cambio que comienza a regir este mes modifica también la lógica de los precios. La nueva normativa habilita la participación de prestadores privados y establece un esquema de libertad tarifaria. Esto significa que el Gobierno porteño deja de establecer un arancel único para todos los centros.

Como referencia, el valor del sistema anterior era de $96.968,19 para automóviles y $36.459,72 para motocicletas. Sin embargo, esos montos corresponden al esquema saliente y no funcionan como precio obligatorio para los nuevos establecimientos privados.

La Ciudad será la encargada de habilitar, supervisar y fiscalizar a los nuevos prestadores a través del Registro Único de Talleres de VTO. Los establecimientos deberán contar con infraestructura y equipamiento homologados y funcionar bajo la dirección técnica de un profesional responsable.