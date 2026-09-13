Vencimiento de VTV en septiembre de 2026: a qué patentes les toca renovar este mes en CABA
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
VTV septiembre 2026: qué patentes deben hacer la revisión
El calendario de la VTV establece un criterio unificado de vencimientos: los automotores cuya patente finalice en la cifra 9 tienen el mes de septiembre como su período de revisión obligatoria. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distribución de la inspección se articula formalmente según el último dígito del dominio:
- Febrero: Patentes terminadas en 2.
- Marzo: Patentes terminadas en 3.
- Abril: Patentes terminadas en 4.
- Mayo: Patentes terminadas en 5.
- Junio: Patentes terminadas en 6.
- Julio: Patentes terminadas en 7.
- Agosto: Patentes terminadas en 8.
- Septiembre: Patentes terminadas en 9.
- Octubre: Patentes terminadas en 0.
- Noviembre: Patentes terminadas en 1.
Los meses de diciembre y enero no contemplan un número de patente específico dentro del esquema regular.
Cuánto cuesta la VTV en CABA desde septiembre 2026
El cambio que comienza a regir este mes modifica también la lógica de los precios. La nueva normativa habilita la participación de prestadores privados y establece un esquema de libertad tarifaria. Esto significa que el Gobierno porteño deja de establecer un arancel único para todos los centros.
Como referencia, el valor del sistema anterior era de $96.968,19 para automóviles y $36.459,72 para motocicletas. Sin embargo, esos montos corresponden al esquema saliente y no funcionan como precio obligatorio para los nuevos establecimientos privados.
La Ciudad será la encargada de habilitar, supervisar y fiscalizar a los nuevos prestadores a través del Registro Único de Talleres de VTO. Los establecimientos deberán contar con infraestructura y equipamiento homologados y funcionar bajo la dirección técnica de un profesional responsable.
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