VTV: lo que se sabe sobre las nuevas restricciones y aumentos

Los nuevos plazos para realizar la verificación técnica

Durante los últimos meses, el Gobierno nacional modificó los plazos para la realización de la VTV. Los autos nuevos deberán someterse a la primera inspección recién a los cinco años desde su patentamiento, mientras que los vehículos no particulares tendrán que hacerlo a los dos años. Para los vehículos particulares con más de diez años de antigüedad, la renovación será cada dos años.