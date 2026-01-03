VTV: lo que se sabe sobre las nuevas restricciones y aumentos
Esta inspección se realiza en talleres autorizados y tiene como objetivo reducir los accidentes viales. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que se realiza en talleres autorizados y tiene como objetivo reducir los accidentes viales mediante rigurosas inspecciones. Allí se revisan frenos, dirección, luces y neumáticos, entre otros aspectos clave del vehículo.
No contar con la VTV puede generar multas o retenciones del vehículo, motivo por el cual es esencial tener este trámite al día para evitar inconvenientes. Si el vehículo pasa la inspección, recibe un certificado que lo habilita para circular. Si no pasa, se indican las fallas detectadas que deben corregirse antes de poder volver a obtener la aprobación.
El detalle a tener en cuenta para evitar que te rechacen el trámite
En la VTV, además de los elementos más conocidos como frenos, escape y chasis, se presta atención especial al parabrisas, ya que cualquier daño puede afectar la visibilidad y la seguridad de quienes viajan en el vehículo.
También se inspeccionan componentes delanteros como el paragolpes y los limpiaparabrisas, asegurando que funcionen correctamente y cumplan su función de proteger y mantener la visión clara durante la conducción.
Los nuevos plazos para realizar la verificación técnica
Durante los últimos meses, el Gobierno nacional modificó los plazos para la realización de la VTV. Los autos nuevos deberán someterse a la primera inspección recién a los cinco años desde su patentamiento, mientras que los vehículos no particulares tendrán que hacerlo a los dos años. Para los vehículos particulares con más de diez años de antigüedad, la renovación será cada dos años.
Además, se flexibilizó el lugar donde se puede hacer el trámite: ya no será obligatorio acudir a talleres estatales, sino que los controles podrán realizarse en cualquier taller o concesionario autorizado, lo que amplía las opciones para los propietarios y facilita el cumplimiento de la normativa.
