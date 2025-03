VTV: qué sucederá en CABA frente a los cambios dispuestos por el Gobierno

Lo que sucederá con la VTV en CABA tras los cambios del Gobierno

En relación a los cambios de la VTV, se deberá cumplir con ciertos requisitos, tener un ingeniero en planta que responda ante cada inspección y se armará una base de datos nacional donde se elevarán todas las inspecciones del país. Esto habilita a que cada taller ponga el precio que considere para la inspección, generándose así competencia entre talleres. “Invitamos a todas las jurisdicciones a que sus centros de verificación sean de alcance nacional”, remarcaron las autoridades.

Todas las jurisdicciones que adhieran a esta normativa se convertirán en sedes de inspección de alcance nacional. Es decir, los talleres allí instalados podrán realizarle la VTV o RTO a cualquier vehículo que provenga de una jurisdicción que también haya adherido.

Ya pasado un tiempo de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, todavía no hubo una pronunciación oficial por parte de las jurisdicciones en cuanto a al adhesión al texto oficial. No obstante, desde la Ciudad de Buenos Aires le confirmaron a este medio que por el momento no hay ningún cambio en cuanto al funcionamiento de la VTV.

“El sistema nacional de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y los sistemas provinciales de Verificación Técnica Vehicular (VTV) están hechos en base a los estándares de la Unión Europea, los cuales disponen que la revisión vehicular debe ser efectuada por empresas cuyo objeto sea, precisamente, la verificación técnica, por lo que no están autorizadas a realizar tareas de reparación y mantenimiento de automotores o la venta de sus repuestos”, advirtió Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV).

“Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes. Por un lado, quien verifica los vehículos y, por el otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”, amplió. “En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, debe considerarse que, al ser una ciudad densamente poblada, no se pueden instalar plantas que manejen grandes vehículos en cualquier barrio porque generaría más embotellamientos y mayor congestión. En la elección de la localización se debe considerar que dicha planta recibirá grandes volúmenes de vehículos en pocos minutos, lo cual requiere de espacios amplios, cómodos y con una accesibilidad práctica para absorber la movilidad en su interior”, cerró.