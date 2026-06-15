VTV: quiénes pueden evitar pagar la verificación vehicular en junio 2026

Si se desglosan los componentes impositivos de la operación, el valor básico de la prestación se ubica en $75.756,89 para la categoría automotor y en $28.484,61 para las motocicletas.

Quiénes pueden evitar el pago de la VTV en junio 2026

El marco normativo que rige en el territorio bonaerense prevé la gratuidad absoluta del trámite de revisión mecánica para ciertos vehículos y perfiles específicos:

Unidades oficiales pertenecientes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires y sus respectivos entes descentralizados.

de la provincia de Buenos Aires y sus respectivos entes descentralizados. Ambulancias afectadas a los servicios de salud pública provinciales y municipales.

afectadas a los servicios de salud pública provinciales y municipales. Unidades operativas de los cuerpos de bomberos voluntarios.

Personas con discapacidad que figuren de manera efectiva como titulares registrales del vehículo inspeccionado.

De manera complementaria, el funcionamiento del sistema de control vial otorga una reducción de la mitad del costo del arancel para los siguientes usuarios:

Vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia.

radicados en Provincia. Taxis y remises habilitados.

habilitados. Transportes escolares.

Jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos.

Cuándo debés hacer la VTV en 2026

El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente: