VTV: quiénes pueden evitar pagar la verificación vehicular en junio 2026
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
El Gobierno puso en marcha este miércoles el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular.
Qué aumento tiene la VTV para junio 2026
Las tarifas correspondientes al servicio de la VTV han quedado formalmente establecidas para todas las unidades automotrices radicadas dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
A partir del primer día del mes de junio de 2026, el cuadro tarifario consolidado estipula que los automóviles de uso particular deberán abonar un monto neto de $96.968 finales, en tanto que para los motovehículos la tasa obligatoria se fijó en $36.469 finales.
Si se desglosan los componentes impositivos de la operación, el valor básico de la prestación se ubica en $75.756,89 para la categoría automotor y en $28.484,61 para las motocicletas.
Quiénes pueden evitar el pago de la VTV en junio 2026
El marco normativo que rige en el territorio bonaerense prevé la gratuidad absoluta del trámite de revisión mecánica para ciertos vehículos y perfiles específicos:
- Unidades oficiales pertenecientes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires y sus respectivos entes descentralizados.
- Ambulancias afectadas a los servicios de salud pública provinciales y municipales.
- Unidades operativas de los cuerpos de bomberos voluntarios.
- Personas con discapacidad que figuren de manera efectiva como titulares registrales del vehículo inspeccionado.
De manera complementaria, el funcionamiento del sistema de control vial otorga una reducción de la mitad del costo del arancel para los siguientes usuarios:
- Vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia.
- Taxis y remises habilitados.
- Transportes escolares.
- Jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos.
Cuándo debés hacer la VTV en 2026
El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente:
- Patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio
- Patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio
- Patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto
- Patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre
- Patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre
- Patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario