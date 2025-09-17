Vuelven a hablar los carteles: así se expresan los manifestantes en la Marcha Federal Universitaria
En medio de la tercera marcha multitudinaria de estudiantes, docentes, jubilados y trabajadores del Garrahan, los carteles volvieron a ser protagonistas.
Mientras la Cámara de Diputados debate los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica, en las afueras del Congreso miles de personas se congregan para protestar contra el Gobierno, en el marco de la tercera Marcha Federal Universitaria desde que inició la gestión libertaria.
De esta manera, a la manifestación de jubilados que se volvió habitual todos los miércoles casi desde el inicio del mandato de Javier Milei se le suman agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales para la tercera Marcha Federal frente al Congreso. Se supo, además, que participan de la iniciativa miembros de partidos de la oposición además de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales.
Y, como es habitual, los carteles volvieron a hablar: muchos se expresaron con pancartas que muestra un pensamiento contundente al respecto del accionar de la administración actual. "Salud y universidad pública es cuidar la vida, la equidad y la democracia"; "Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma"; "Lo peor no pasó, lo peor es Milei"; y "mi cartel es una mierda porque lo hice con el presupuesto de Javier Milei para la educación", fueron algunas de las expresiones.
Los principales carteles de la tercera Marcha Federal Universitaria
Qué discute la Cámara de Diputados este miércoles
La Cámara baja se encuentra debatiendo hoy, 17 de septiembre de 2025, el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y el financiamiento de las universidades nacionales. Esta sesión especial se da en el marco de una movilización masiva de estudiantes universitarios y trabajadores del Hospital Garrahan, quienes se manifiestan en las calles para defender la educación y la salud pública.
En concreto, la oposición busca rechazar los vetos presidenciales a las leyes que contemplaban un aumento de presupuesto para el Hospital Garrahan y las universidades. El Gobierno, por su parte, justifica los vetos en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.
Otros temas que también se discuten hoy en el ámbito de la Cámara Baja incluyen:
-
Un proyecto de ley sobre la emergencia y el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (PLEA).
Cabe destacar que la agenda parlamentaria incluye también reuniones de diversas comisiones, como la de Agricultura, Ganadería y Pesca; la de Presupuesto y Hacienda; y la de Educación y Cultura.
