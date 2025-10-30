Ya tiene fecha el inicio del juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Se informó que “a título de colaboración con las partes” la empresa Aerolíneas Argentinas tiene promoción de pasajes con descuento hasta el día 2 de noviembre.

Audiencia previa en Comodoro Rivadavia

El Tribunal fijó fíjese una “audiencia preliminar” para el día jueves 04 de diciembre de 2025, a las 09:00 horas, en la sede del Tribunal Oral en los Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

El lugar obedece a que el Aeropuerto de Río Gallegos permanecerá cerrado para aquella fecha. Se informó que se cuenta con la colaboración del juez Enrique Nicolás Baronetto, quien integra el Tribunal en esta causa, quien ofreció la sede del TOCF de Cdro. Rivadavia, contando con vuelos directos a la citada localidad.

La audiencia preliminar tiene por finalidad que las partes indiquen las pruebas que consideran de imprescindible producción en el debate.

Definir las sedes donde se desarrollarán las audiencias de los testigos presenciales, testigos cuyos dichos podrían incorporarse por lectura, posibles acuerdos probatorios entre las partes, y cuestiones que hagan al mejor desarrollo de las audiencias de debate, que se celebrarán en la sede del Tribunal Oral Federal en la ciudad de Río gallegos, en Santa Cruz.

Cronograma del juicio

En la resolución se hizo saber a las partes el cronograma “de carácter provisional fijado para las Audiencias de Juicio, en función del voluminoso número de testigos ofrecidos”, para el próximo año 2026. El mismo será:

- del martes 03 al viernes 06 de marzo (por única vez un viernes, para aprovechar mejor esa semana)

- del lunes 23 al 26 de marzo (el día 24 sería feriado, pero el tribunal lo habilitaría para testigos con inconvenientes los días laborales)

- del lunes 06 al 9 de abril

- del lunes 20 al 23 de abril

- del lunes 04 al 07 de mayo

- del lunes 18 al 21 de mayo

- del lunes 01 al 04 de junio

- del lunes 22 al 25 de junio

- del lunes 06 al 08 de julio