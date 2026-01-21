YouTube en 2026: el plan para liderar con IA y nuevos creadores
El CEO Neal Mohan reveló la estrategia de YouTube. La plataforma apuesta fuerte a la Inteligencia Artificial y a cuidar a los niños.
Neal Mohan, CEO de la compañía, publicó una carta abierta donde define el futuro de la industria. Aseguró que los creadores son ahora los nuevos estudios y confirmó que YouTube liderará la próxima era de la creatividad potenciada por la tecnología.
Según la visión del ejecutivo, la época de descartar los videos como simple "Contenido Generado por el Usuario" ha terminado. Hoy, los youtubers construyen estudios masivos, son pioneros en formatos y sumergen a los espectadores en momentos culturales clave. De hecho, la plataforma se ha mantenido como número 1 en tiempo de visualización en streaming en Estados Unidos durante casi tres años, superando a la televisión tradicional.
La Inteligencia Artificial como herramienta creativa
Uno de los pilares para el 2026 será el uso responsable de la tecnología. Mohan describe a la Inteligencia Artificial como una "bendición" para quienes estén listos para adoptarla, pero aclara que debe funcionar como una herramienta de expresión y no como un reemplazo de la creatividad humana.
En este sentido, la empresa se compromete a combatir el "AI slop" o contenido de baja calidad generado automáticamente. Para ello, están mejorando sus sistemas de recomendación y exigiendo transparencia: los creadores deberán etiquetar el material sintético realista. Además, se ampliará el sistema Content ID para que los usuarios gestionen el uso de su imagen frente a la IA.
Economía de creadores y seguridad infantil
La carta destaca que YouTube sigue siendo la economía de creadores más grande del mundo. En los últimos cuatro años, la plataforma pagó más de 100 mil millones de dólares a artistas y compañías de medios. El objetivo es diversificar las formas de ganar dinero, desde compras integradas hasta financiación de fans.
Por último, la seguridad de niños y adolescentes ocupa un rol central. La empresa busca empoderar a los padres para guiar el recorrido digital de sus hijos, no para aislarlos. Entre las novedades, se lanzaron controles parentales que permiten limitar el tiempo de visualización de Shorts, incluyendo la opción de establecer el temporizador a cero, una medida inédita en la industria para fomentar el bienestar digital.
