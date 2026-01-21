YouTube en 2026: el plan para liderar con IA y nuevos creadores

Economía de creadores y seguridad infantil

image YouTube trae novedades (Prensa Google)

La carta destaca que YouTube sigue siendo la economía de creadores más grande del mundo. En los últimos cuatro años, la plataforma pagó más de 100 mil millones de dólares a artistas y compañías de medios. El objetivo es diversificar las formas de ganar dinero, desde compras integradas hasta financiación de fans.

Por último, la seguridad de niños y adolescentes ocupa un rol central. La empresa busca empoderar a los padres para guiar el recorrido digital de sus hijos, no para aislarlos. Entre las novedades, se lanzaron controles parentales que permiten limitar el tiempo de visualización de Shorts, incluyendo la opción de establecer el temporizador a cero, una medida inédita en la industria para fomentar el bienestar digital.