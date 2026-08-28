GTA 6: qué se sabe de la historia, los personajes, el mapa gigante y la fecha de estreno
A pocos meses del lanzamiento, nuevos detalles sobre la historia, el mapa de Leonida, el sistema de peso, la jugabilidad de Jason y Lucia sacuden a la industria.
Con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) cada vez más cerca en el horizonte, los detalles revelados por Rockstar Games tras su flamante tráiler extendido continúan expandiendo las expectativas en los fanáticos de los videojuegos.
El título no solo promete ser el más ambicioso de la historia de la desarrolladora, sino que introducirá profundos cambios en la jugabilidad, mecánicas heredadas de Red Dead Redemption 2 y un mapa que duplica en tamaño al de su antecesor.
GTA 6: historia, personajes y el mundo de Leonida
La trama sigue los pasos de Jason y Lucia —la primera protagonista femenina de la saga desde sus orígenes en 1999—, quienes tras un golpe fallido se ven envueltos en una compleja conspiración criminal a lo largo de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida cuya principal metrópolis es la emblemática Vice City.
Acompañando a la dupla central, el universo del juego contará con un abanico de singulares personajes secundarios:
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Cal Hampton: amigo y socio de Jason.
Boobie Ike: leyenda local de Vice City.
Dre'Quan Priest: antiguo traficante reconvertido en gángster.
Real Dimez: un dúo de amigas especialistas en la extorsión.
Raul Bautista: veterano ladrón de bancos.
Brian Heder: contrabandista de la época dorada.
Nuevas mecánicas, peso, sistema de honor y supervivencia
El juego introduce un realismo sin precedentes y rescata elementos muy elogiados de obras previas del estudio:
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Físicas corporales y calorías: Los alimentos consumidos tendrán un registro de calorías, lo que hará que Jason y Lucia puedan engordar si comen sin hacer ejercicio, mientras que correr por la ciudad funcionará como "cardio" para mantenerlos en forma.
Herencia de Red Dead Redemption 2: Regresarán la caza y la posibilidad de estudiar a los animales. Asimismo, se implementará un sistema de honor condicionado por las acciones del jugador durante las actividades criminales, y las bases adquiridas funcionarán como campamentos interactivos.
Combustible y economía: Será obligatorio repostar nafta en los vehículos para no quedarse varados. Además, se podrá llevar dinero en efectivo y en el banco, sabiendo que morir en las calles implicará perder el efectivo y las armas actuales.
Policía más realista: Los crímenes solo alertarán a las autoridades si alguien presencia el acto y describe la apariencia de los protagonistas, permitiendo despistar a la policía cambiando de ropa o de vehículo durante la huida.
Romance, plataformas y ausencia en PC
Un aspecto innovador será la opción de profundizar el vínculo romántico entre Jason y Lucia mediante actividades compartidas como ir al centro comercial, entrenar o explorar el mapa. Descuidar la relación provocará que el otro personaje reclame atención o avise que se va a dormir.
GTA 6 saldrá a la venta el 19 de de 2026 exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con precios internacionales estipulados en u$s79,99 para la versión Standard y u$s99,99 para la Ultimate. Por el momento, tal como confirmó el CEO de Take-Two, no hay planes de lanzamiento para PC en su estreno, priorizando a la base central de jugadores de consolas.
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