GTA 6: qué se sabe de la historia, los personajes, el mapa gigante y la fecha de estreno

Físicas corporales y calorías: Los alimentos consumidos tendrán un registro de calorías, lo que hará que Jason y Lucia puedan engordar si comen sin hacer ejercicio, mientras que correr por la ciudad funcionará como "cardio" para mantenerlos en forma.

Herencia de Red Dead Redemption 2: Regresarán la caza y la posibilidad de estudiar a los animales. Asimismo, se implementará un sistema de honor condicionado por las acciones del jugador durante las actividades criminales, y las bases adquiridas funcionarán como campamentos interactivos.

Combustible y economía: Será obligatorio repostar nafta en los vehículos para no quedarse varados. Además, se podrá llevar dinero en efectivo y en el banco, sabiendo que morir en las calles implicará perder el efectivo y las armas actuales.

Policía más realista: Los crímenes solo alertarán a las autoridades si alguien presencia el acto y describe la apariencia de los protagonistas, permitiendo despistar a la policía cambiando de ropa o de vehículo durante la huida.

Romance, plataformas y ausencia en PC

Un aspecto innovador será la opción de profundizar el vínculo romántico entre Jason y Lucia mediante actividades compartidas como ir al centro comercial, entrenar o explorar el mapa. Descuidar la relación provocará que el otro personaje reclame atención o avise que se va a dormir.

GTA 6 saldrá a la venta el 19 de de 2026 exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con precios internacionales estipulados en u$s79,99 para la versión Standard y u$s99,99 para la Ultimate. Por el momento, tal como confirmó el CEO de Take-Two, no hay planes de lanzamiento para PC en su estreno, priorizando a la base central de jugadores de consolas.