Quiénes son los protagonistas de GTA 6

Un engranaje criminal en Vice City

Para subsistir tras el golpe fallido que desata la trama principal, la dupla no estará sola. En su recorrido por la vibrante y peligrosa Vice City, Jason y Lucia se cruzarán con un variopinto abanico de laderos y pesados del bajo mundo:

Cal Hampton: fiel amigo y socio operativo de Jason.

Boobie Ike: una respetada leyenda local de la ciudad.

Dre'Quan Priest: un veterano traficante reconvertido en gángster.

Real Dimez: un dúo de amigas especializadas en la extorsión callejera.

Raul Bautista: un experimentado ladrón de bancos.

Brian Heder: un contrabandista de la época dorada.

Con mecánicas que exigirán cambiar de atuendo para despistar a la policía, gestionar el dinero en efectivo y cuidar el estado físico de ambos protagonistas, la dupla se prepara para marcar un antes y un después en la historia del entretenimiento digital.