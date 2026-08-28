Quiénes son los protagonistas de GTA 6
El título de Rockstar Games marcará un hito histórico en la franquicia al incorporar a una protagonista femenina por primera vez en décadas.
A pocos meses de su esperado desembarco en las consolas de actual generación, la atención de los fanáticos de Grand Theft Auto VI (GTA) se concentra no solo en el gigantesco mundo abierto de Leonida, sino en el motor emocional y narrativo de la aventura: Jason y Lucia, la pareja que liderará el nuevo gran golpe de la factoría Rockstar Games.
La inclusión de Lucia representa un hecho largamente esperado por la comunidad, convirtiéndose en la primera protagonista femenina principal de la saga desde sus orígenes en 1999.
En la trama, el personaje es presentado como una exconvicta que logra huir de la custodia y se une a su pareja para llevar adelante un golpe criminal que, contra todos los pronósticos, termina saliendo mal.
GTA 6: entre el romance, los celos y la supervivencia
Lejos de ser meros avatares para disparar y manejar, Rockstar diseñó un vínculo orgánico y profundo entre ambos personajes. Los jugadores tendrán la opción de profundizar la relación sentimental mediante actividades compartidas: explorar juntos el estado de Leonida, visitar centros comerciales, entrenar o ejecutar atracos en equipo fortalecerá su conexión en las cinemáticas.
Sin embargo, descuidar el vínculo tendrá consecuencias en la dinámica cotidiana. Según trascendió, si uno de los protagonistas pasa demasiado tiempo fuera del hogar compartido, el otro le reclamará atención o le advertirá que se va a dormir, mostrando una faceta de convivencia inédita en la franquicia y emulando el espíritu de los campamentos de Red Dead Redemption 2.
Un engranaje criminal en Vice City
Para subsistir tras el golpe fallido que desata la trama principal, la dupla no estará sola. En su recorrido por la vibrante y peligrosa Vice City, Jason y Lucia se cruzarán con un variopinto abanico de laderos y pesados del bajo mundo:
-
Cal Hampton: fiel amigo y socio operativo de Jason.
Boobie Ike: una respetada leyenda local de la ciudad.
Dre'Quan Priest: un veterano traficante reconvertido en gángster.
Real Dimez: un dúo de amigas especializadas en la extorsión callejera.
Raul Bautista: un experimentado ladrón de bancos.
Brian Heder: un contrabandista de la época dorada.
Con mecánicas que exigirán cambiar de atuendo para despistar a la policía, gestionar el dinero en efectivo y cuidar el estado físico de ambos protagonistas, la dupla se prepara para marcar un antes y un después en la historia del entretenimiento digital.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario