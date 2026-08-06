El alma del tango: Google presentó una gran colección virtual sobre su rica historia
La plataforma Google Arts & Culture estrenó una magnífica colección digital que inmortaliza el legado, la cultura y las grandes figuras del tango porteño.
Google anunció el lanzamiento mundial de "El abrazo: el alma del tango". Esta novedosa exhibición interactiva, desarrollada junto a destacadas instituciones culturales de nuestro país, busca democratizar el riquísimo patrimonio histórico del género porteño, acercando sus raíces, protagonistas y milongas a millones de usuarios en todo el planeta.
IMPORTANTE: Decreto 1314/21 del Gobierno: 12 de octubre de 9 de julio tendrá feriado el 10 de agosto
El recorrido virtual se estructura detalladamente sobre tres pilares fundamentales que forjaron esta fuerte identidad local a lo largo de los años: las personas, los lugares y la cultura. Dentro de la primera sección, los visitantes pueden descubrir la fascinante vida del emblemático Carlos Gardel, explorar el talento de históricos maestros de la talla de Astor Piazzolla, Aníbal Troilo o Roberto Goyeneche, y homenajear a los artesanos y bailarines que mantienen viva la llama arrabalera.
En cuanto a los espacios físicos de encuentro, la muestra digital invita a recorrer icónicas milongas y rincones pintorescos como Caminito en el barrio de La Boca, considerada popularmente como la verdadera cuna de esta pasión. Además, se destaca el enorme rol social y educativo de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, que desde su creación en 1980 forma nuevas audiencias acercando el ritmo a las escuelas públicas de la ciudad.
La tecnología de Google al servicio de la Cultura nacional
Reconocido internacionalmente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009, el ritmo rioplatense encuentra en esta innovadora plataforma una herramienta clave para su preservación digital. Este valioso proyecto contó con el trabajo en conjunto de importantes socios locales, incluyendo el MALBA, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Cultura porteño y Marca País Argentina.
Como gran atractivo extra para los usuarios más curiosos, la compañía ofrece una experiencia visual inmersiva mediante el uso de inteligencia artificial. Gracias a una guía especial de herramientas creativas, los fanáticos pueden generar fotografías únicas simulando estar en las calles del Abasto o junto al mismísimo Carlos Gardel utilizando los comandos del asistente virtual Gemini.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario