El alma del tango: Google presentó una gran colección virtual sobre su rica historia

En cuanto a los espacios físicos de encuentro, la muestra digital invita a recorrer icónicas milongas y rincones pintorescos como Caminito en el barrio de La Boca, considerada popularmente como la verdadera cuna de esta pasión. Además, se destaca el enorme rol social y educativo de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, que desde su creación en 1980 forma nuevas audiencias acercando el ritmo a las escuelas públicas de la ciudad.