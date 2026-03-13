Pregunta Studio: YouTube lanza un asistente con IA para potenciar a los creadores
La nueva herramienta de chat conversacional de YouTube ayudará a cada youtuber a analizar métricas, entender el feedback de su audiencia y generar ideas.
YouTube presentó oficialmente Pregunta Studio, un innovador aliado impulsado por Inteligencia Artificial diseñado para transformar la manera en que los creadores gestionan sus canales. Esta herramienta de chat conversacional permite resolver dudas críticas sobre el crecimiento en la plataforma, integrándose de forma nativa para optimizar el flujo de trabajo.
La herramienta de la empresa de Google ya se encuentra operativa en su versión de escritorio para creadores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México, además de otros mercados internacionales. Al estar ubicada directamente dentro de YouTube Studio, facilita el acceso a información estratégica sin necesidad de que el usuario abandone la plataforma principal de gestión.
IMPORTANTE: YouTube en 2026: el plan para liderar con IA y nuevos creadores
Funciones estratégicas de Pregunta Studio de YouTube
Este nuevo asistente no solo ofrece respuestas rápidas para el youtuber, sino que realiza un análisis profundo basado en los datos únicos de cada canal para ofrecer inspiración personalizada:
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Análisis de rendimiento: Permite consultar métricas específicas de manera natural, como preguntar "¿cómo le está yendo a mi último video?".
Escucha de la comunidad: Analiza las percepciones de la audiencia a través de los comentarios, respondiendo inquietudes como "¿qué opinan de mi estilo de edición?".
Inspiración basada en datos: Genera ideas para futuros contenidos que se adapten específicamente a los intereses y comportamientos del público de cada creador.
Con el lanzamiento de Pregunta Studio, la plataforma busca que los creadores conecten mejor con sus comunidades y tomen decisiones informadas para escalar su presencia digital. Para profundizar en los detalles técnicos y alcances, la compañía recomienda visitar su Blog Oficial.
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