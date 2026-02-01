Se cayó X: usuarios reportan fallas masivas en la ex Twitter
La plataforma X, antes llamada Twitter, de Elon Musk presenta problemas de funcionamiento. El sitio Downdetector registró un pico de reclamos en la última hora.
La red social X (anteriormente conocida como Twitter) está experimentando interrupciones en su servicio este domingo. Miles de usuarios comenzaron a reportar inconvenientes para acceder a la plataforma, actualizar el "feed" o realizar publicaciones en la red social de Elon Musk.
La caída fue confirmada por el sitio especializado Downdetector, que monitorea el estado de los servicios en tiempo real. Según los gráficos de la web, "los reportes de los usuarios indican problemas con X (Twitter)".
Un pico repentino de fallas en la ex Twitter
El problema parece haberse desatado de manera abrupta pasado el mediodía. El gráfico de "Problemas con X (Twitter) reportados en las últimas 24 horas" muestra una línea plana durante gran parte del día que se interrumpe con un pico vertical masivo hacia el final del registro, alcanzando cerca de los 400 reportes en cuestión de minutos.
Hasta el momento, la empresa propiedad de Elon Musk no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas del desperfecto técnico. Mientras tanto, los usuarios recurren a otras redes sociales para consultar si el servicio se ha restablecido.
