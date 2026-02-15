La receta del apetitoso flan de Halva por la que Bad Bunny pagó $14.000 por una porción que lo dejó jarto

Sin embargo, la gran estrella de la noche fue el Flan de Halva. Este postre, que en la carta del restaurante tiene un valor de $14.000 la porción, es un dulce a base de semillas y frutos secos típico de Oriente Medio. A Bad Bunny le fascinó tanto la propuesta que pidió dos porciones extras para llevárselas al hotel, acompañadas de un par de botellas de vino argentino (Mainqué y Finca Las Carreras) de la cata que le ofrecieron.