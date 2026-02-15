La receta del apetitoso flan de Halva por la que Bad Bunny pagó $14.000 por una porción que lo dejó jarto
Bad Bunny cenó en Ness, un restaurante de Núñez, donde probó el postre estrella y pidió dos porciones más para llevar al hotel. Te mostramos cómo replicarlo.
El cantante puertorriqueñoBad Bunny está en Argentina. En medio de sus shows en River Plate por la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, y tras ganar el Grammy 2026 al Álbum del Año y encabezar el show del Super Bowl LX, el "Conejo Malo" decidió relajarse y disfrutar de la comida porteña.
El artista fue a Ness, un prestigioso restaurante ubicado en el barrio de Núñez. Lejos de esconderse, se mostró distendido, luciendo gorra y lentes, y hasta se tomó el tiempo de bromear con el equipo del local que se especializa en cocciones exclusivamente a leña y brasas.
IMPORTANTE: Bad Bunny deslumbró a sus fans en River con Cazzu, Khea y Duki: el icónico momento
El menú elegido por Bad Bunny y el postre de los $14.000
Durante la velada, el músico degustó chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp, arroz con queso Lincoln y brócoli, acompañados de un pan a las brasas que calificó como "un vicio".
Sin embargo, la gran estrella de la noche fue el Flan de Halva. Este postre, que en la carta del restaurante tiene un valor de $14.000 la porción, es un dulce a base de semillas y frutos secos típico de Oriente Medio. A Bad Bunny le fascinó tanto la propuesta que pidió dos porciones extras para llevárselas al hotel, acompañadas de un par de botellas de vino argentino (Mainqué y Finca Las Carreras) de la cata que le ofrecieron.
La receta: cómo preparar tu propio Flan de Halva
Para que puedas probar en tu casa el postre de Medio Oriente con toque argentino que enamoró al artista urbano, aquí te dejamos una receta sencilla para replicarlo utilizando pasta de sésamo (tahini), que es el ingrediente principal de la clásica halva.
Ingredientes:
-
1 lata de leche condensada (395 g).
1 lata de leche evaporada o 400 ml de leche entera.
5 huevos.
3 o 4 cucharadas soperas de tahini (pasta de sésamo) o halva tradicional desmenuzada.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el caramelo: 1/2 taza de azúcar y 2 cucharadas de agua.
Preparación:
-
El caramelo: En una sartén o cazo a fuego medio, colocá el azúcar y el agua. Dejá que hierva sin revolver demasiado hasta que tome un color dorado oscuro. Vertelo inmediatamente en la flanera, distribuyéndolo bien por el fondo y las paredes.
La mezcla: En una licuadora, introducí la leche condensada, la leche evaporada, los huevos, la esencia de vainilla y el tahini (o la halva desmenuzada). Licuá durante un par de minutos hasta obtener un líquido homogéneo, asegurándote de que la pasta de sésamo se integre por completo.
Cocción: Volcá la mezcla en la flanera previamente acaramelada. Tapala con papel aluminio y cociná a baño maría en un horno precalentado a 180°C durante unos 50 a 60 minutos. Sabrás que está listo cuando al pinchar el centro con un palillo o cuchillo, este salga limpio.
El secreto final: Dejá enfriar el flan a temperatura ambiente. Una vez frío, llevalo a la heladera por al menos 4 horas (idealmente toda la noche) antes de desmoldarlo. Esto garantizará que la textura quede firme y cremosa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario