TikTok Ad Awards Argentina: la lista con todos los ganadores
TikTok celebró en Buenos Aires los Ad Awards Argentina para reconocer la creatividad publicitaria. Conocé la lista de ganadores y agencias destacadas.
La plataforma TikTok llevó a cabo una nueva edición de los prestigiosos Ad Awards Argentina en el Centro Costa Salguero. El gran evento reconoció a las mejores campañas publicitarias, marcas y agencias que lograron destacarse por su enorme creatividad para lograr conectar de manera auténtica con todas sus comunidades.
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Todos los ganadores de los premios en TikTok
Para esta segunda edición, un jurado compuesto por decenas de referentes evaluó los casos inscriptos y premió a las campañas más innovadoras en las siguientes categorías:
Mejor Campaña de Performance
- Oro: Uber, OMD y Monks por Uber Línea U.
- Plata: PepsiCo, UM y Rufus Social por Fernet Black.
- Bronce: Pedidos Ya y GUT o Videption por Pedidos Ya Diciembre.
Mejor Campaña TikTok First
- Oro: PepsiCo o Rockstar, UM y Springtime por Influencers del Laburo.
- Plata: Mondelez o Beldent, Spark Publicis Groupe y Digitas Argentina por Beldent Masticlass.
- Bronce: LOreal Paris, Publicis Groupe y Wild Fi por El Mantra de La Reini.
Mejor Colaboración con Creadores
- Oro: Unilever o AXE, Initiative y CATCH por Olé de Lujo.
- Plata: LOreal Paris, Publicis Groupe y Wild Fi por El Mantra de La Reini.
- Bronce: Naranja X y Rufus Social por Palo X Palo.
Mejor Uso de la Relevancia Cultural
- Oro: Magistral, Super y Xónica por Cuando la Realidad Supera al Marketing.
- Plata: Natura Argentina, Havas y SAMY por GorraGate.
- Bronce: Netflix, Dentsu y Monks por Little Charles.
Mejor Campaña de Lanzamiento
- Oro: Uber, OMD y Monks por Uber Línea U.
- Oro: LOreal o Kérastase, Publicis Groupe y Wild Fi por Vlog Trip Kérastase vs El Frizz.
- Plata: Flow, Beyond Media Agency y Winclap por Yiya Murano.
- Bronce: Unilever o Comfort, Initiative y CATCH por El Secreto Más Perfumado de la Realeza.
Mejor Creatividad Orgánica
- Oro: PepsiCo o Rockstar, UM y Springtime por Influencers del Laburo
- Plata: Fernet 1882, OSA One Step Ahead y Astillero por Fernet 1882 Pomélico.
- Bronce: LOreal o CeraVe, Publicis Groupe y Wild Fi por Alerta Volada.
Mejor Campaña Promocional
- Oro: LOreal o CeraVe, Publicis Groupe y Wild Fi por Descuentos Que No Son Joda.
- Plata: Naranja X y Rufus Social por Suscripciones.
- Bronce: MODO y OSA One Step Ahead por MODO Hot Sale.
Mejor Campaña de Engagement con la Comunidad
- Oro: PepsiCo, UM y Rufus Social por Fernet Black.
- Plata: Mercado Pago, ZetaBé y Monks por Teens 2.
- Bronce: Unilever o Knorr, Initiative y CATCH por CocinarGarpa.
Los reconocimientos especiales del evento
Además de estas ocho categorías principales, la ceremonia conducida por Diego Leuco entregó distinciones especiales a los actores más destacados de la jornada[cite: 1]. La empresa LOreal fue elegida como Anunciante del Año, mientras que Publicis Groupe y Wild Fi se coronaron como Agencia de Medios del Año y Agencia Creativa del Año de manera respectiva.
Según manifestaron los referentes regionales de la plataforma, el evento funcionó como una radiografía exacta para demostrar cómo evoluciona la creatividad y el negocio en el entorno digital nacional.
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