TikTok Ad Awards Argentina: la lista con todos los ganadores

Oro: PepsiCo o Rockstar, UM y Springtime por Influencers del Laburo.

Plata: Mondelez o Beldent, Spark Publicis Groupe y Digitas Argentina por Beldent Masticlass.

Bronce: LOreal Paris, Publicis Groupe y Wild Fi por El Mantra de La Reini.

Mejor Colaboración con Creadores

Oro: Unilever o AXE, Initiative y CATCH por Olé de Lujo.

Plata: LOreal Paris, Publicis Groupe y Wild Fi por El Mantra de La Reini.

Bronce: Naranja X y Rufus Social por Palo X Palo.

Mejor Uso de la Relevancia Cultural

Oro: Magistral, Super y Xónica por Cuando la Realidad Supera al Marketing.

Plata: Natura Argentina, Havas y SAMY por GorraGate.

Bronce: Netflix, Dentsu y Monks por Little Charles.

Mejor Campaña de Lanzamiento

Oro: Uber, OMD y Monks por Uber Línea U.

Oro: LOreal o Kérastase, Publicis Groupe y Wild Fi por Vlog Trip Kérastase vs El Frizz.

Plata: Flow, Beyond Media Agency y Winclap por Yiya Murano.

Bronce: Unilever o Comfort, Initiative y CATCH por El Secreto Más Perfumado de la Realeza.

Mejor Creatividad Orgánica

Oro: PepsiCo o Rockstar, UM y Springtime por Influencers del Laburo

Plata: Fernet 1882, OSA One Step Ahead y Astillero por Fernet 1882 Pomélico.

Bronce: LOreal o CeraVe, Publicis Groupe y Wild Fi por Alerta Volada.

Mejor Campaña Promocional

Oro: LOreal o CeraVe, Publicis Groupe y Wild Fi por Descuentos Que No Son Joda.

Plata: Naranja X y Rufus Social por Suscripciones.

Bronce: MODO y OSA One Step Ahead por MODO Hot Sale.

Mejor Campaña de Engagement con la Comunidad

Oro: PepsiCo, UM y Rufus Social por Fernet Black.

Plata: Mercado Pago, ZetaBé y Monks por Teens 2.

Bronce: Unilever o Knorr, Initiative y CATCH por CocinarGarpa.

Los reconocimientos especiales del evento

Además de estas ocho categorías principales, la ceremonia conducida por Diego Leuco entregó distinciones especiales a los actores más destacados de la jornada[cite: 1]. La empresa LOreal fue elegida como Anunciante del Año, mientras que Publicis Groupe y Wild Fi se coronaron como Agencia de Medios del Año y Agencia Creativa del Año de manera respectiva.

Según manifestaron los referentes regionales de la plataforma, el evento funcionó como una radiografía exacta para demostrar cómo evoluciona la creatividad y el negocio en el entorno digital nacional.