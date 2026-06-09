Cómo se vivirá el Mundial 2026 en YouTube junto a los mejores creadores

La reconocida plataforma anunció a los principales generadores de contenido que se encargarán de mostrar el gran evento desde perspectivas totalmente innovadoras. Entre los destacados para la audiencia local, el periodista deportivo Gastón Edul ofrecerá una cobertura especializada en la Selección Argentina, transmitiendo directamente desde el campo de juego y realizando streams junto a Davoo Xeneize. Asimismo, el creador argentino Benja Annun aportará una mirada íntima combinando vlogs de viaje y deportes.