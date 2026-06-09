Cómo se vivirá el Mundial 2026 en YouTube junto a los mejores creadores
La gran fiesta del fútbol no se limita a los 90 minutos de juego. Conocé cómo disfrutar todo el evento en YouTube con los creadores más destacados.
Cuando la pelota comience a rodar en el torneo más importante del mundo, la pasión de los fanáticos no se detendrá en la cancha. La verdadera fiesta, el debate, la gastronomía y las mejores historias humanas continuarán vibrando, y todo ese contenido exclusivo vivirá directamente en la plataforma YouTube.
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Los creadores que llevarán el Mundial 2026 a tu pantalla
La reconocida plataforma anunció a los principales generadores de contenido que se encargarán de mostrar el gran evento desde perspectivas totalmente innovadoras. Entre los destacados para la audiencia local, el periodista deportivo Gastón Edul ofrecerá una cobertura especializada en la Selección Argentina, transmitiendo directamente desde el campo de juego y realizando streams junto a Davoo Xeneize. Asimismo, el creador argentino Benja Annun aportará una mirada íntima combinando vlogs de viaje y deportes.
Además, la oferta de entretenimiento incluirá opciones para todos los gustos:
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Viajes y turismo: AlanxElMundo creará guías completas sobre las ciudades sede, mientras que Gonzok documentará una travesía épica de 40 días recorriendo las 16 anfitrionas.
Cultura y gastronomía: El Chef Schwarz preparará recetas inspiradas en la pasión por el fútbol. Por su parte, Liry Onni explorará la conexión cultural entre Latinoamérica y Corea del Sur.
Adrenalina y color: Ara y Fer capturarán la atmósfera de los estadios mediante Shorts, Sonrixs aportará la comedia y Palomares Magic sorprenderá a los fanáticos con increíbles trucos de magia en las calles.
De esta manera, con una amplia variedad de voces y formatos interactivos, en 2026 el deporte y el entretenimiento colisionarán para acercarle a los usuarios la experiencia definitiva del fútbol mundial.
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