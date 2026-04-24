Truco casero: cómo es la manera de descongelar el freezer con una papa y un tenedor
Con un truco casero que se volvió viral, un influencer cordobés reveló cómo eliminar el hielo pegado en las paredes de la heladera sin esfuerzo.
En las últimas horas, un creador de contenido encendió las redes al compartir un truco casero para derretir el hielo de la heladera que rápidamente se volvió viral. El propio influencer respaldó la eficacia del método al mencionar que distintos medios regionales ya habían validado este método práctico para eliminar la escarcha.
Si bien la heladera es uno de los electrodomésticos esenciales en cualquier hogar, su uso constante suele traer un problema bastante común: la acumulación de hielo en el freezer. Esta situación afecta a miles de familias y puede volverse más molesta de lo que parece.
Cuando se forma escarcha en las paredes internas, el equipo necesita hacer un mayor esfuerzo para mantener la temperatura, lo que reduce el espacio de almacenamiento y eleva el consumo de energía. Además, este desgaste extra puede impactar en la vida útil de la heladera, generando gastos innecesarios a largo plazo. Con este truco casero, muchos buscan una solución rápida y efectiva para evitar ese dolor de cabeza.
El paso a paso para limpiar el freezer con una papa y un tenedor
El encargado de viralizar este truco casero fue el influencer cordobés Mariano Andrés Leiva, conocido en Instagram como akdmico22. En su video mostró una alternativa simple para resolver la acumulación de hielo en el freezer, un problema habitual que suele implicar desenchufar la heladera, vaciarla y esperar largos minutos hasta que la escarcha desaparezca.
Lejos de ese método tradicional, el creador propuso una solución rápida que requiere apenas dos elementos: una papa y un tenedor. Según explicó, el procedimiento se completa en pocos pasos y no demanda esfuerzo:
- Lavar la papa con agua tibia y pelar solo una parte
- Realizar un corte en forma de V e insertar allí el tenedor
- Colocar ambos dentro del freezer, asegurando que el mango toque una de las paredes
Una vez aplicado este truco casero, solo resta dejar actuar el método. En las imágenes compartidas, el resultado fue claro: el hielo en la heladera desapareció y las superficies quedaron limpias, sin rastros de escarcha.
El secreto, según detalló el propio influencer, está en las propiedades de la papa, que permitirían absorber el exceso de hielo acumulado. Así, este recurso sencillo se presenta como una alternativa efectiva para mejorar el rendimiento del electrodoméstico sin complicaciones.
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