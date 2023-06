Comienza la nueva etapa internacional de Aeroparque con vuelos de Aerolíneas Argentinas

Este logro tuvo su inicio en una de las primeras medidas que se llevó adelante en este Gobierno, a principios del 2020, cuando se permitió a través de una normativa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que Aeroparque pueda recibir y despachar vuelos a países limítrofes, ya que durante la gestión anterior se limitaron completamente los vuelos internacionales desde y hacia Aeroparque, trasladando todo el flujo del exterior al aeropuerto de Ezeiza únicamente.

Al respecto el ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó: “Con las obras del Plan de Modernización del Transporte consolidamos una fuerte política de inversiones que acompañó la recuperación del sector aéreo. Hoy damos otro paso al frente con el comienzo de la etapa de vuelos internacionales operando en Aeroparque”.

“Luego de la construcción de una nueva pista que brinda más seguridad y recibe a aviones de mayor tamaño, nuestra Aerolínea de bandera será la que comience con vuelos hacia Nueva York y Miami”, agregó Giuliano. Y finalizó: “Con la decisión política de mejorar los aeropuertos y dotarlos de tecnología, estamos potenciando el turismo y brindando mayor conectividad y confort a las y los pasajeros”.

Tras diversas gestiones, con la publicación de la resolución 297/2023 en el Boletín Oficial quedó oficializada la modificación sobre dicha normativa vigente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), habilitando el servicio de transporte aéreo desde y hacia los Estados Unidos. Se suma así a los anteriores servicios con origen o destino a Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Colombia.

En este sentido, con la medida del viernes se extiende esta mejora al turismo en Aeroparque para todos los vuelos internacionales y con la posibilidad de ser implementado por todas las compañías aéreas, potenciando el turismo y brindando mayor conectividad.

Obras en Aeroparque

Asimismo, otro eje central que posibilitó que Aeroparque inicie esta nueva etapa internacional de vuelos, fueron las obras impulsadas por el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Diego Giuliano, conjuntamente con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y Aeropuertos Argentina 2000.

Puntualmente los trabajos que se realizaron para la modernización de Aeroparque abarcaron la construcción de una nueva pista que incrementa los márgenes de seguridad que permitió la operatividad de vuelos de mayor alcance. También se instaló un nuevo sistema de balizamiento categoría III, que aumentó la seguridad y logró operar en condiciones meteorológicas antes restringidas, evitando desvíos, cancelaciones y demoras. Asimismo, la ampliación y el rediseño de la terminal internacional, tanto en el sector de arribos como en el área de partidas, lo que significó duplicar la cantidad de operaciones, alcanzando hasta seis operaciones por hora, brindando mayor comodidad y seguridad a los pasajeros y pasajeras que utilicen las instalaciones.

A su vez, en Aeroparque se han iniciado las obras destinadas a ampliar la Plataforma Norte y sus respectivos márgenes pavimentados en concreto asfáltico. Esta nueva plataforma de 65.000m² permitirá disponer de dos posiciones para aeronaves clave C y otras dos posiciones adicionales para aeronaves clave E. Esto implica que alternativamente los puestos destinados a aeronaves LC “E” podrán ser reemplazados por cuatro aeronaves clave C, permitiendo de este modo operar de manera simultánea seis aeronaves clave C. Los trabajos incluyen también las obras correspondientes al sistema contra incendios, el balizamiento, la demarcación horizontal y los desagües y drenajes.