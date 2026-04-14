Una nena lanzó un acometido comentario sobre Javier Milei y el estudio de OLGA estalló de risas y aplausos

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"Daba ganas de ofrecerle una cama": Santi Tellado de Luzu TV se burló de un jubilado cansado por trabajar

Un fragmento del stream Nadie Dice Nada, que se emite por Luzu TV, se volvió viral en las últimas horas y generó repercusión en redes sociales. Lo que fue presentado como una anécdota descontracturada terminó exponiendo una escena tan cotidiana como alarmante, que rápidamente abrió el debate sobre las condiciones de vida de muchos jubilados en la Argentina actual.

En un momento del programa, Santiago Talledo tomó la palabra y contó que pidió un auto de aplicación y que el conductor, un hombre de más de 70 años, se quedó profundamente dormido en un semáforo tras haber trabajado durante 14 horas.

La reacción en el estudio fue inmediata: entre la sorpresa y los comentarios descontracturados, la situación fue leída más como una anécdota que como lo que realmente ponía en evidencia. Incluso el propio panelista detalla que el hombre le dijo que llevaba muchas horas manejando y que no quería que se bajara para no afectar su calificación en la app.

"Pobre, está trabajando, me da pena", "Dolor, pena. Me daba ganas de ofrecerle una cama", fueron algunas de las frases que sintetizó el momento.

La empatía apareció de la mano de Martín Garabal quien advirtió que no se trataba solo de un trabajador cansado, sino de un jubilado que, en otras condiciones, debería estar descansando, pero esto no alcanzó a transformarse en una reflexión más de fondo.

Santi Telledo jubilado

En la Argentina de Javier Milei, con jubilaciones congeladas, recortes en la cobertura de medicamentos por parte del PAMI y, en muchos casos, sin acceso a una canasta básica —mucho menos quienes deben afrontar un alquiler—, cada vez son más los jubilados que se ven obligados a seguir trabajando. La anécdota, tristemente, ya no resulta excepcional; lo excepcional, quizás, es la naturalidad con la que se la escucha.