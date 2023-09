Banco Nación prepara una oferta por Vicentin

Batakis aclaró que la oferta que hará el banco podría ser "asociada" con alguna otra entidad del Estado, y que "no sería por el 100%" de las acciones. "Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace", indicó Batakis esta mañana en diálogo con Radio 10.