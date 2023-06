Insólito: Pablo Aimar aclaró que no es el chico de "Buenas, ¿una poesía?"

image.png

Pero esto no quedó acá ya que los internautas empezaron a escarbar y descubrieron que la usuaria @muyAgustina tenía un posteo junto a Pablo Aimar y comenzaron a especularon que la insólita respuesta era de él. Agustina fue invitada al programa "Escucho ofertas" y contó que la relación que daba por terminada en la charla, comenzó en el último verano y que el otro protagonista forma parte del club Quilmes, del cual ella es hincha, descartando que Aimar fuera el autor de "Buenas, ¿una poesía?".

Además, contó que la foto con el ayudante de campo de la Scaloneta, que está en su cuenta de Instagram y que descubrió otro usuario, “es real” y que “fue en un programa que tenía Iván Noble en canal Encuentro”.

Más allá de la aclaración, fue el propio Pablo Aimar, que cansado por los debates que seguían en las redes sociales, aclaró el panorama y lo hizo a través de una historia de Instagram: "Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en lo que todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que pueden leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mí fue trabajo, que así siga siendo. No vale todo", publicó.

Por la historia que publicó en Instagram pic.twitter.com/vfKav7CwwE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 1, 2023