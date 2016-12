Embed El recuerdo a 15 años de la peor crisis económica, política y social del país https://t.co/LT4IqF3m4K pic.twitter.com/TlwLwKyCYq — minutouno (@minutounocom) 18 de diciembre de 2016



A 15 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, el ex ministro de Economíanegó hoy tener responsabilidad en la caída del Gobierno de Fernando De la Rúa , y aseguró que deberían hacerle "un monumento" por poner en juego su "prestigio" y el "apoyo" que tenía."No, en absoluto.Las encuestas de popularidad daba que era una de las personas con mayor apoyo de la gente, y todo el mundo me pedía que ayudara al Gobierno de De la Rúa", señaló en declaraciones radiales.El ex funcionario del gobierno de la Alianza, afirmó quey responsabilizó al FMI de haber "quitado el apoyo en un momento crítico".En ese marco, reiteró que la crisis política de ese añoy celebró que "ahora recién hay personas capaces y valientes que salen a reconocerlo".Ninguno de todos los que ahora cuestionan aquellas medidas, ninguno había propuesto salir", añadió.