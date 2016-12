Garcia Belsunce-y carrascosa En el 2017 la causa prescribe



"Nunca nadie me ha gritado nada por la calle, si alguno piensa distinto se calla y la mayoría de la gente siempre me ha dado aliento", explicó.



Luego, recordó a su esposa y dijo que en el matrimonio "jamás se levantaba la voz" y que "siempre" fueron "amigos, amantes y compañeros".



Sobre el famoso "pituto", el plomo que fue encontrado en la escena del crimen y que la familia tiró al inodoro pensando que se trataba de un elemento para sostener una repisa, Carrascosa dijo que "era un plomo deformado que podía ser cualquier cosa. Ni cuando se hizo la pericia el fiscal pudo reconocer que era un plomo".

















El viudo, quien a 14 años del crimen de su esposa, aseguró sentirse emocionado por la decisión judicial y apuntó contra el fiscal que investigó el caso, Diego Molina Pico, de quien dijo que "es un pobre chico" y que "no entiende nada" de su función.

Luego Carrascosa aseguró que no tiene amigos en el poder, que es un hombre pobre y que no volverá a la casa del country Carmel, de Pilar, en donde fue asesinada su esposa el 27 de octubre del 2002, la cual planea vender cuando pueda finalizar la sucesión.

"Yo no tengo amigos en el poder, yo siempre fui rico de bajo perfil", dijo el viudo, tras lo cual aclaró que "ahora solo quedan las propiedades, pero ya no queda nada de lo que tenía cuando murió" María Marta.

Respecto al fiscal que investigó el caso, Molina Pico, Carrascosa dijo que es "un pobre chico" y que "tuvo un padre que lo puso ahí (como fiscal), pero no entiende nada", y aseguró no tenerle miedo a la condena social.