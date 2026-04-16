No sólo la carne argentina es más barata: medicamentos fabricados en el país cuestan menos en España
La industria farmacéutica argentina exporta a España, donde los precios expresados en euros terminan siendo más bajos que los pagados en pesos.
Técnicamente se diría que habla bien de la industria nacional que tenga la capacidad de elaborar productos de exportación, pero esta semana quedó en evidencia la disparidad entre los precios que se pagan en nuestro país por artículos locales y los que se abonan en España, por ejemplo, en el caso de la carne.
Todo comenzó el martes de esta semana con una publicación en la plataforma X en la que se adjuntaba el ticket de un supermercado de Palma de Mallorca, en el sur de España, donde constaba que 800 gramos de entraña cuesta poco más de 9 euros, el equivalente a unos $ 17.700 al cambio actual.
La indignación fue total tras comparar esa "ganga" con las ofertas de supermercados argentinos, donde el mismo corte está entre $ 21.000 y casi $ 40.000 el kilo, pero no fue el único producto de la industria nacional que se encareció más quedándose en los comercios locales que yendo a "probar suerte a Europa".
"Amigo, ¡tenés que mirar los remedios! Más de doble valen acá que en España, ¡y encima con laboratorios argentinos! Fijate este medicamento, Concerta de 54mg, acá (cuesta) $ 322 mil y en España, 48 euros", terció otro usuario de X.
El medicamento conocido como Concerta está indicado para personas de 6 años en adelante con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención - Hiperactividad (TDAH). Se toma una pastilla por día y es parte de un tratamiento integral, y según pudo averiguar el usuario vía Google está a no más de 48 euros en España.
Al día de hoy, jueves 16 de abril, 48 euros equivalen a alrededor de $ 76,389 según el cambio oficial, así que es difícil comprender por qué en una farmacia argentina un consumidor puede pagar $ 322.698, como se ve en el ticket publicado en X.
La polémica excede a esos ejemplos, de la entraña y un remedio esencial y diario, y hay más productos argentinos donde la huella de carbono parece haber tenido un efecto inversamente proporcional en el precio minorista.
Más difícil de identificar es el caso del vino, que es tan de exportación en Argentina como en España y parece haber encontrado su nicho en tiendas españolas con etiquetas de bodegas de Mendoza como Los Álamos, Bianchi, El Enemigo o Catena Zapata.
La denominación de origen hace que una botella de 750ml. cueste entre 9,45 euros en Catalunia (unos $ 15,097) hasta 42 euros (alrededor de $ 67,094) según la cepa, mientras que en un supermercado argentino hay opciones a más y menor costo.
Para comprarar, un blend Gran Enemigo está a $ 69.500 en un supermercado argentino y un Catena Alta Malbec de 750ml. está a 35,85 euros, o $ 57,27, en España.
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