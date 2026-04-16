Al día de hoy, jueves 16 de abril, 48 euros equivalen a alrededor de $ 76,389 según el cambio oficial, así que es difícil comprender por qué en una farmacia argentina un consumidor puede pagar $ 322.698, como se ve en el ticket publicado en X.

La polémica excede a esos ejemplos, de la entraña y un remedio esencial y diario, y hay más productos argentinos donde la huella de carbono parece haber tenido un efecto inversamente proporcional en el precio minorista.

Más difícil de identificar es el caso del vino, que es tan de exportación en Argentina como en España y parece haber encontrado su nicho en tiendas españolas con etiquetas de bodegas de Mendoza como Los Álamos, Bianchi, El Enemigo o Catena Zapata.

La denominación de origen hace que una botella de 750ml. cueste entre 9,45 euros en Catalunia (unos $ 15,097) hasta 42 euros (alrededor de $ 67,094) según la cepa, mientras que en un supermercado argentino hay opciones a más y menor costo.

Para comprarar, un blend Gran Enemigo está a $ 69.500 en un supermercado argentino y un Catena Alta Malbec de 750ml. está a 35,85 euros, o $ 57,27, en España.