Adiós al Indio Solari: convocan a una misa ricotera en Plaza de Mayo para despedirlo
Los fanáticos autoconvocaron a una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari. La cita será hoy a las 18 horas en Plaza de Mayo.
Tras la inmensa tristeza que generó la noticia de su fallecimiento, los seguidores del Indio Solari decidieron organizar un sentido homenaje. A través de las redes sociales, los fanáticos se autoconvocaron para realizar una histórica y emotiva despedida masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.
A qué hora es la "misa ricotera" por el Indio Solari
IMPORTANTE: El adiós al Indio Solari, minuto a minuto: autopsia, velatorio, sepelio y más detalles
La histórica Plaza de Mayo será el epicentro absoluto de este encuentro popular y autogestionado. Según la información que circula mediante múltiples cadenas digitales, la convocatoria popular se llevará a cabo hoy a las 18 horas.
Se espera que una inmensa multitud acuda con sus banderas, remeras e instrumentos para entonar los históricos himnos de "Los Redondos" y recordar su inigualable poesía. De esta forma, el público buscará brindarle un último y cálido adiós al ídolo máximo del rock nacional, transformando el profundo dolor en una verdadera celebración de su eterno legado cultural.
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